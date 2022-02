Sorella Davide Silvestri, chi è?/ Sorpresa al Grande Fratello Vip con i figli…

Sorpresa al Grande Fratello Vip 2021 per Davide Silvestri. Nel corso della quarantaquattresima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’attore riceverà la visita della sorella e dei nipotini a cui è estremamente legato. Ma chi è la sorella di Davide Silvestri? Su di lei non ci sono informazioni. Schivo e riservato, nonostante abbia varcato la famosa porta rossa lo scorso 13 settembre, l’attore non ha parlato tantissimo della sua famiglia. Davide, infatti, si è limitato a parlare spesso della storia d’amore con la fidanzata Alessia e del padre. Entrambi hanno regalato dei momenti speciali all’attore nelle scorse puntate del reality.

Davide, infatti, ha incontrato prima la fidanzata e poi il padre. Della sorella, invece, non ha mai parlato apertamente con gli altri concorrenti del reality. Alfonso Signorini, nelle anticipazioni rivelate nel daytime del 24 febbraio, ha annunciato l’ingresso nella casa sia della sorella che dei due nipotini che l’attore ama follemente.

Sorella e nipoti Davide Silvestri: emozioni al Grande Fratello Vip

Grandi emozioni in arrivo questa sera per Davide Silvestri che, dopo più di cinque mesi, potrà avere nuovamente un contatto con una parte della sua famiglia. Probabilmente non ci sarà nessun abbraccio, ma solo un incontro a distanza, ma per Davide sarà ugualmente una grande emozione. Visibilmente stanco e desideroso di tornare dalla sua famiglia, Davide apprezzerà sicuramente la sorpresa che il Grande Fratello ha deciso di regalargli.

Oltre a poter vedere la sorella, avrà la possibilità di rivedere anche i nipotini. E’ probabilmente, dunque, che la sorpresa avvenga durante la prima parte della puntata, esattamente com’è accaduto con la sorpresa di Sophie Codegoni che ha rivisto il fratello Riky.

