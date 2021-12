Sorella di Katia Ricciarelli, chi è?/ “L’hanno ricoverata, non c’è più con la testa”

“Io ho solo due persone che contano nella mia vita, un amico e un’amica, a parte mia sorella che è come se non ci fosse.” È con questa frase che Katia Ricciarelli dice in diretta al Grande Fratello Vip che si apre l’argomento sul rapporto con la sorella. Un racconto che la cantante lirica ha fatto qualche tempo fa, proprio nella Casa, ammettendo di non aver rapporto da tempo con lei perché ricoverata. “L’hanno ricoverata perché non c’è più, né con la testa né col fisico. Che tristezza”, ha svelato Katia Ricciarelli durante una chiacchierata in Casa. Il suo racconto è poi proseguito, ricordando la perdita di una seconda sorella, che è venuta a mancare all’età di soli 29 anni a causa di un incidente stradale. “Da quel momento mia mamma ha cominciato ad avere problemi. Adesso col senno di poi dico che del passato non me ne frega niente, il futuro non si sa quello che sarà e quindi dobbiamo vivere il presente”, ha quindi ammesso commossa la cantante.

