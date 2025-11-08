Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso stanno insieme? Scoppia il gossip a Ballando con le stelle 2025, ma la sorella di lui interviene

In pista stanno dando il massimo ma di Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso si parla, da settimane, anche per il loro legame. A Ballando con le stelle 2025, secondo molti, sono i papabili vincitori, ma a destare ancor più curiosità è il fatto che i due siano ormai inseparabili anche fuori dalla pista, almeno seguendo segnalazioni e video che loro stessi postano sui social. Tanto che si è iniziato a parlare di flirt tra il ballerino e la conduttrice, che sono entrambi single.

Da Rossella Erra al popolo del web, molti hanno notato un feeling speciale tra Pasquale e Barbara, e nessuno dei due, d’altronde, ha veramente smentito le voci di un possibile flirt. Questo fino ad oggi, quando una segnalazione pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano ha dato una visione diversa di tutta questa situazione.

Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso stanno insieme? Le parole della sorella del ballerino smorzano il gossip

Marzano ha condiviso, attraverso il suo profilo Instagram, la risposta che la sorella di Pasquale La Rocca ha dato ad un articolo di giornale che recita: “Barbara D’Urso ‘raggiante’ e Pasquale La Rocca ‘innamorato’, il retroscena sugli incontri ‘segreti’, in cui si parla appunto del possibile flirt dei due. “Sono la sorella di Pasquale, scusate ma perché io non so niente di questo flirt?”, è stata la risposta arrivata a Deianira a questo articolo. La stessa esperta ha dunque precisato che la sorella di La Rocca “ci tiene a smentire il flirt con Barbara D’Urso”.

Stando a questa segnalazione, il rapporto tra Barbara e Pasquale sarebbe solo una bella amicizia, che non sfocia in qualcosa di romantico. Il ballerino e maestro non ha fatto mistero che la conduttrice è stata per lui una sorpresa e di essere stato subito travolto dalla sua energia, parole che, di fronte a quest’ultimo aggiornamento, potrebbero essere state travisate.