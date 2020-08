Sorella Giulia de Lellis Vs Andrea Damante?/ Lei fa auguri allo “ZIO” Iannone e…

Sembrava un tranquillo fine settimana pre festivo ma quello che è successo ha spazzato via tutto in un attimo facendo schizzare in vetta agli argomenti più discussi ancora loro, Giulia de Lellis e Andrea Damante. I due non stanno passando un momento facile, la stessa influencer si è detta “triste” per motivi che non ha voluto spiegare, ma tutto ha assunto una piega un po’ più cattiva quando la sorella Veronica ha pubblicato sui social una foto di Andrea Iannone con in braccio la nipote di Giulia de Lellis al grido di “Auguri ZIO”. Fossero stati auguri normali forse nessuno ci avrebbe fatto caso ma quello ZIO scritto in maiuscolo proprio nel momento in cui si parla di una possibile crisi tra la sorella e Andrea Damante, ha fatto storcere il naso ai fan di quest’ultimo.

VERONICA, LA SORELLA DI GIULIA DE LELLIS PRESA DI MIRA PER GLI AUGURI AD ANDREA IANNONE

Inutile dire che gli attacchi a Veronica, sorella di Giulia de Lellis non sono mancati, tra chi ha trovato in lei e il compleanno della piccola Matilde la vera ragione dei dissapori nella coppia. Forse Andrea Damante avrebbe dovuto rinunciare al matrimonio in Sicilia tra amici e parenti a favore del compleanno della nipote di Giulia de Lellis? In molti è proprio questo che avrebbe causato tensione anche se non c’è ancora conferma ufficiale. A chi, invece, ha preso di mira Veronica sui social accusandola di voler boicottare la sorella e la sua relazione, lei ha risposto a tono: “Tutto questo disagio per aver fatto gli auguri ad un amico? Credo sia opportuno darsi una regolata, visto che avevo già spiegato tempo a tempo debito che il nostro rapporto con Andrea, al di là della vita privata di mia sorella rimarrà tale! Dai su andiamo al mare che tra 15 giorni è finita l’estate”. Inutile dire che questo non ha messo fine alle polemiche visto che per fare gli auguri ad un amico, se solo questo voleva essere, non c’era bisogno di scrivere ZIO.



© RIPRODUZIONE RISERVATA