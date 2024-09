Helena Prestes sorella, chi è Liviah: hanno un legame molto speciale

Nella vita di Helena Prestes la sorella è sempre stata una figura di riferimento per la showgirl e concorrente del Grande Fratello 2024, che sta attirando la curiosità dei telespettatori in queste settimane nella casa più spiata d’Italia. Riguardo alla sorella Helena Prestes si è lasciata andare a qualche rivelazione con il resto dei compagni nella Casa più spiata d’Italia, ricordando come in Brasile non avesse stabilità, invece trovata per fortuna in Italia, proprio come accaduto alla sorella Liviah, con la quale ha abbracciato la serenità proprio bel Bel Paese. Helena Prestes ha anche un nipotino di tre anni, nato dalla sorella Liviah che lei stessa ha definito la sua vita in più occasioni, spiegando la forza del legame che le unisce.

Liviah oggi lavora nel mondo dello spettacolo e tiene eventi dal vivo in tutte le parti del mondo, dopo un’infanzia trascorsa in mezzo alla povertà per entrambe, sia Helena Prestes che la stessa sorella.

Sorella Helena Prestes, il successo in Italia dopo il passato difficile in Brasile

Per Helena Prestes la casa del Grande Fratello 2024 si sta rivelando terapeutica, visto che la modella brasiliana ha raccontato in più occasioni della sua famiglia, soffermandosi anche sul legame speciale con la sorella Liviah.

Vista la complicata situazione economica, la modella ha iniziato a lavorare fin da subito, tentando di mettere da parte il più possibile, con la sorella di Helena Prestes che ha seguito le orme della brasiliana, dandosi da fare. Riguardo invece alla possibilità di costruire una famiglia tutta sua, la concorrente del Grande Fratello 2024 ha frenato per il momento, ammettendo di volersi concentrare sul lavoro e nel ricercare una stabilità emotiva che per adesso ancora insegue: “Dovevamo sempre correre, abbiamo vissuto la fame più della povertà” ha confessato la showgirl brasiliana ricordando i tempi difficili vissuti.

