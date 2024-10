Sorella Pamela Prati, la malattia di Sebastiana: “Ha un tumore e ha perso un figlio”

Tra gli ospiti di oggi sabato 26 ottobre 2024 di Storie di donne al bivio ritroveremo Pamela Prati, la showgirl tornerà a raccontarsi nel programma di Monica Setta, dove non mancheranno anche le toccanti rivelazioni sulla sorella Sebastiana. La donna negli ultimi anni si è ritrovata a fare i conti con varie complicazioni nel corso della vita, dalla perdita del nipote Alessio alla malattia di Sebastiana, una guerriera che condivide il dolore con Pamela Prati, come raccontato dalla showgirl, che vuole evitare che la donna si faccia travolgere dalla sofferenza e dal dolore.

“E’ una donna che nella vita ha sofferto molto, le manca qualcosa di prezioso, si è curata e si sta curando, sta facendo delle cure e deve farle ogni giorno, io cerco di darle più forza possibile così che non si abbatta” ha detto Pamela Prati riguardo al dramma vissuto dalla sorella.

Sebastiana, la sorella di Pamela Prati e la malattia: “La vita le ha dato un grosso peso”

Sebastiana Prati si è ritrovata a fare i conti con i vari problemi che la vita purtroppo riserva, spesso alle persone più buone e che meno meriterebbero tali dolori. Intervistata da Monica Setta, Pamela Prati ha raccontato così il dramma della sorella: “La vita le ha dato un altro peso grande, ha fatto un ciclo di chemio, non ne avevo mai parlato perché lei non vuole, si è ammalata di tumore purtroppo”.

Pamela Prati, sempre riguardo alla sorella Sebastiana, ha chiesto una tregua affinché la donna possa continuare a vivere con un po’ più di serenità dopo tutte le tragedie che si sono abbattute su di lei: “Lei per me è tutto, rappresenta per me tutta la mia famiglia, in lei c’è mia mamma, la mia infanzia, non è giusto che provi tutto questo dolore”.