Sorelle 2 si farà?/ Anticipazioni: ottima risposta di pubblico ma…

Sorelle 2 si farà? Il pubblico torna a chiederselo con la riproposizione su Rai 1 della prima stagione in replica. Stasera andrà in onda la penultima puntata, andiamo dunque a cercare di chiarire questo dubbio. Eppure la Rai ha chiarito tutto, già in tempi non sospetti. Nonostante l’ottima risposta di pubblico non si darà via a un seguito come ribadito da Rai Fiction. È sicuramente un peccato chiudere dopo appena sei puntate un soggetto che ha dimostrato di avere un forte potenziale e che presenta diversi spunti aperti per poter andare avanti. Certe volte rimane molto complesso chiarire le dinamiche produttive, ma se la Rai ha preso questa decisione un motivo ci sarà.

Sorelle 2 si farà? La scelta della Rai

Anche se Sorelle 2 non si farà, la Rai ha deciso di andare avanti con questo tipo di format. Al pubblico è piaciuta moltissimo la storia di una donna in grado di cambiare e rinascere dalle sue stesse ceneri. Proprio per questo Ivan Cotroneo e Monica Rametti stanno lavorando a stretto contatto con Endemol Shine Italy per ideare una nuova storia basata sulla forza delle donne contemporanee. Nonostante in molti avrebbero gradito vedere una seconda stagione della serie con Anna Valle e Anna Caterina Morariu ci si potrà consolare con il fatto che presto la Rai sfornerà una nuova serie molto simile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA