Sorelle/ Anticipazioni 11 agosto: chi è il padre di Giulio? (replica)

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 11 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Sorelle, in replica. Sarà il quinto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: la famiglia di Chiara (Anna Valle) si riunisce per il funerale di Elena. Silvia (Irene Ferri) conclude che la vittima si è suicidata, ma la presenza di alcune macchie di sangue nella sua auto spinge la pista verso l’omicidio. Roberto è fra i primi ad essere interrogato, ma afferma di trovarsi a Parma la notte del delitto. Marco (Leonardo Dalla Bianca) rivela invece che la madre aveva diversi amanti. Nel frattempo, Adriana (Gea Martire) continua ad inviare cartoline offensive ad Antonia (Loretta Goggi) per via di uno screzio del passato. L’autopsia su Elena rivela poi che la donna è morta annegata. La macchia di sangue ritrovata nella sua auto si riferisce invece alla notte del suo omicidio: la Polizia è anche alla ricerca del suo cellulare. Marco scompare in seguito dopo aver scoperto la verità sulla morte della madre e Chiara lo trova sulla scena del crimine. I due gemelli riferiscono poi al padre di non voler partire con lui: Roberto confessa invece a Chiara di aver visto l’ex moglie la notte dell’omicidio.

Silvia lo arresta poco dopo. Roberto vuole che Chiara lo difensa dalle accuse, ma la sua ex crede di essere troppo coinvolta nel suo caso. Nel frattempo, Antonia continua a vedere Elena ovunque e a ricevere suoi segnali. Silvia però scopre che è Adriana l’artefice delle telefonate misteriose e Chiara minaccia la vicina senza esitazione. Grazie ad una soffiata anonima, Silvia si concentra su Nicola e scopre da Claudia (Rosa Diletta Rossi) che aveva una cotta per Elena. Il ragazzo infatti non era solo un ex studente della vittima: i due avevano avuto una relazione e quando Elena lo aveva lasciato, Nicola era diventato ossessionato da lei.

Dopo essere scappato, Nicola viene fermato dalla Polizia e Chiara accetta quindi di difendere Roberto. Intanto, Stella inizia a vedere con il coetaneo Giorgio (Ugo Torrini) senza dire nulla al fratello. Chiara alla fine trova una sua vecchia foto fatta con Roberto, in cui il viso di quest’ultimo è rovinato. Dopo aver accusato inutilmente i nipoti, la protagonista scopre che anche altri scatti presentano segni simili.

EPISODIO 5 – Chiara è convinta di aver visto la sorella aggirarsi per le vie di Matera. Silvia la informa invece che il secondo numero della vittima serviva per mettersi in contatto con Nicola e un altro numero di cui non si conosce il proprietario. Intanto, Roberto scopre che Giulio non è suo figlio e ne rimane sconvolto. Anche se Chiara crede che sia proprio questo il motivo della morte della sorella. Mentre Antonia continua ad avere le sue visioni, anche Nicola sembra ormai convinto che Elena sia ancora in vita e che abbia preso le distanze dalle sue relazioni. Poi confessa di averla vista la sera della sua scomparsa e di averla lasciata lungo la strada che porta a Potenza. Si scopre poi che è stata Claudia a fingere di essere Elena, solo per spaventare Nicola.

