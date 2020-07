Sorelle/ Anticipazioni 21 luglio 2020: che fine ha fatto Elena? (replica)

SORELLE, ANTICIPAZIONI DEL 21 LUGLIO 2020

Sorelle ritorna in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 21 luglio 2020. Andrà in onda il primo episodio, per un totale di sei appuntamenti

EPISODIO 1 – Elena Silani scompare all’improvviso e la sorella Chiara, avvocato di grido a Roma, decide di tornare a Matera per fare luce sul giallo. I tre figli della donna però sono sicuri che si tratti di una scomparsa temporanea: non è la prima volta che Elena si allontana da casa. Tutto è quindi nelle mani di Chiara, che sporge regolare denuncia e inizia a collaborare con l’ispettrice Schiuma, amica della sorella. La pista si concentra subito su Roberto, il marito di Elena e in passato fidanzato di Chiara.

SORELLE, LA TRAMA DELLA FICTION

La trama della fiction Sorelle ruota attorno alla storia di Chiara Silani, un avvocato di successo che si ritroverà a dover tornare nella sua città natale a causa della scomparsa della sorella. Elena infatti è rimasta a vivere dove è nata e cresciuta e ha tre figli, che a quanto pare non prenderanno sul serio la misteriosa sparizione della madre. Chiara invece inizia subito a temere il peggio, anche che la sorella sia stata uccisa. Per mano di chi? Nel frattempo dovrà cercare di far fronte alla nuova situazione familiare e persino alla madre Antonia, convinta di poter vedere la figlia. Chiara dovrà inoltre seguire le piste, che spesso la porteranno a cozzare contro i ricordi ed una realtà diversa da quella che immagina. Alla fine dovrà fare i conti con l’assassino e un colpo di scena imprevisto.

IL CAST DI SORELLE: ANNA VALLE PROTAGONISTA ASSOLUTA

Nel cast troviamo invece Anna Valle nel ruolo di protagonista, affiancata da Giorgio Marchesi nei panni di Roberto Roversi, ovvero il marito della presunta vittima. Fra gli artisti troviamo inoltre Alessio Vassallo, sempre più in vista grazie a Il giovane Montalbano e qui presente nei panni di Daniele. Al suo fianco Irene Ferri nel ruolo dell’Ispettore Schiuma e Ana Caterina Morariu in quelli di Elena, la sorella della protagonista. La madre delle due donne, Antonia, ha invece il volto di Loretta Gogi. In ruolo minore troveremo Niccolò Calvagna (Giulio); Alan CappelliGoetz (Nicola); Edoardo Velo (Martino); Elisabetta Pellini (Barbara); Mattia Sbragia (Vincenzi); Nando Irene (Nando); Gea Martire (Adriana); Pascal Zullino (procuratore Astolfi) e Antonella Fattori (PM). La regia del dramma familiare è invece a cura di Cinzia TH Torrini, con un soggetto realizzato da Ivan Cotroneo in collaborazione con Monica Rametta.

SCOPRI ALCUNE CURIOSITÀ…

Le musiche sono di Savio Riccardi, compositore con una vasta esperienza in tv e al cinema. Nonostante il successo della fiction, l’emittente pubblica ha già annunciato che non ci sarà spazio per una seconda stagione. La volontà del colosso televisivo è infatti di offrire al pubblico contenuti sempre freschi e originali, ampliando lo sguardo su tutti i generi più graditi al telespettatore.



