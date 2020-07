Sorelle / Anticipazioni 28 luglio: chi ha ucciso Elena? (Replica)

SORELLE ANTICIPAZIONI DEL 28 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 28 luglio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Sorelle in replica. Scopriamo le anticipazioni della seconda puntata di oggi:

EPISODIO 2 – La famiglia di Chiara organizza il funerale di Elena, anche se Antonia è convinta che la figlia sia in realtà ancora in vita. Anche Roberto decide di rimanere in città per aiutare i figli e sostenere la famiglia dell’ex moglie. Silvia rivela poi a Chiara che l’auto di Elena è stato ritrovato nelle vicinanze del fiume. All’interno della vettura viene ritrovato del sangue e per questo la Polizia decide di aprire un fascicolo per omicidio. Fra i sospettati c’è anche Roberto, che tuttavia rivela di trovarsi a Parma al momento del delitto. Marco invece confessa che la madre aveva tanti fidanzati e che era solita incontrarli fuori da Matera. Roberto però cambia idea in un secondo momento e rivela a Chiara di aver mentito: quella notte si trovava a Matera, voleva discutere con Elena dell’affidamento dei figli.

SORELLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Sorelle: Chiara (Anna Valle) fa un brutto sogno sulla sorella Elena (Ana Caterina Morariu), che immagina di inseguire. Al suo risveglio, una delle statuette che le ha regalato la sorella cade a terra senza alcun motivo. La madre Antonia (Loretta Goggi) l’avvisa poi della scomparsa di Elena, ma l’avvocato decide di rifiutare di darle il proprio aiuto. Poi cambia idea e decide di partire per Matera, dove manca ormai da diversi anni. Al suo arrivo, la madre le rivela che Elena si è messa in contatto con i gemelli, due dei suoi tre figli. Chiara è sempre più decisa a partire e cerca di non rispondere alle domande dei concittadini più curiosi. Le condizioni della casa di Chiara però sono pessime, mentre Antonia nasconde a Roberto (Giorgio Marches), l’ex marito di Elena, il fatto che Chiara si trovi in città. Più tardi, l’avvocato scopre dalla sua amica d’infanzia, Silvia (Irene Ferri), che il giudice di minori è già sul piede di guerra con la sorella per via delle sue continue fughe da casa. Nonostante la volontà di andarsene, Chiara rimane un altro giorno più del previsto a causa del bagno allagato. I superiori la informano poi di aver deciso di darle una promozione e farla diventare socia dello studio. Poco dopo, Chiara scopre che i gemelli le hanno mentito: hanno finto che Elena li avesse contattati per evitare che il padre Roberto decidesse di portarli con sè a Parma, dove vive con la nuova compagna. Confessano inoltre che la madre è scomparsa già da una settimana.

Nel passato, Chiara è innamorata di Roberto e lo presenta alla famiglia. La scintilla però scatta presto fra l’uomo ed Elena. Nel presente, Chiara si accorge che qualcuno la sta spiando dall’esterno, ma non trova nessuno. Antonia invece inizia a sentire strani rumori in casa e conclude che si tratta di Elena. La figlia scopre poi che Elena ha perso il suo lavoro tre mesi prima e che frequentava persone sbagliate. Silvia rivela poi all’amica che Chiara stava frequentando un uomo nell’ultimo periodo. L’avvocato però vuole fare luce anche sull’altro mistero: perchè la vasca da bagno continua a riempirsi? Poi scopre dalla nipote Stella che la famiglia ricevevano diversi bigliettini anonimi da tempo, pieni di insulti. Il giorno successivo, la ragazzina tira un pugno ad un compagno di scuola per difendere il fratello. Dopo aver rivisto Roberto, Chiara viene informata che è stato appena ritrovato il corpo della sorella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA