Sorelle di Antonino Spinalbese, chi sono?/ “Lucia è la più piccola, è come se fossi suo padre”

Chi è Lucia, sorella di Antonino Spinalbese?

Chi sono le sorelle di Antonino Spinalbese? Dopo la morte di suo padre, il gieffino ha svelato di aver fatto da genitore alle sue sorelle: “Sono già stato padre delle mie due sorelle. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ringrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta”, ha raccontato tempo fa al settimanale Chi.

Antonella Fiordelisi innamorata di Antonino Spinalbese?/ Indizi al GF Vip, Signorini: "Edoardo è gelosissimo"

Se della sorella più grande sappiamo molto poco, neppure il nome, visto che si tiene lontana dai riflettori, della sorella minore di Antonino sappiamo che si chiama Lucia. Ha la passione per l’alta moda e l’amore per la nipotina Luna Marì. Quando il fratello era legato a Belen, aveva un bel rapporto con la showgirl argentina. Sui social Lucia, che ha otto anni meno del fratello maggiore, ha mostrato il tatuaggio dedicato al padre, due ali da angelo e un’aureola: “Papà sei inciso sulla mia pelle”, ha scritto su Instagram.

Alberto De Pisis stronca Antonino Spinalbese/ "Perde sempre le testa quando…"

Lucia Spinalbese difende il fratello Antonino

Un mese fa, quando ha ricevuto la lettera della madre, Antonino Spinalbese ha parlato del rapporto con la sorella Lucia insieme a Charlie Gnocchi: “È come se fossi suo padre, ha otto anni in meno. Io le ho fatto da padre, non ho fatto il fratello. Andavo a scuola a parlare con gli insegnanti. Non c’era nessun uomo in casa”. Durante un confessionale ha detto: “Ho sofferto tantissimo per mia sorella più piccola. Lei non ha ricordi di mio padre e non sa cosa vuol dire avere un padre. Trovare una soluzione per riempire quel vuoto è un’angoscia che ti rimane nel tempo“.

Antonino Spinalbese si avvicina a Oriana Marzoli/ La frase che fa sperare i fan…

Qualche settimana fa Lucia Spinalbese è intervenuta sui social per difendere il fratello Antonino, pesantemente accusato da alcuni utenti per alcune uscite su Nikita Palizon e Marco Bellavia: “Personalmente non tollero che un commento del genere possa esistere in quanto le persone sbagliano e proprio dagli errori che si impara, Antonino può piacere come no, d’altronde come tutti, ma una cosa così delicata non va augurata a nessuno”. Antonino ha un’altra sorella che si dovrebbe chiamare Assunta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA