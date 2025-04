Non poteva mancare, a Pechino Express, la coppia delle “Sorelle”, formata da Samanta e Debora Togni. Nate entrambe a Terni, in Umbria, le due hanno due papà differenti e sono molto diverse tra loro. Samanta è appassionata di danza e ha viaggiato per tutto il mondo per competere in grandi eventi internazionali. Si è poi trasferita in America per formare una coppia, partecipando a numerose competizioni di ballo. Nel 2005 ha preso parte come ballerina a Ballando con le stelle, in coppia con Fabrizio Frizzi: poi, nel 2016, ha vinto la competizione, ballando con l’attore spagnolo Iago Garcia.

Le Sorelle, Samanta e Debora Togni a Pechino Express 2025/ Sempre più temibili e agguerrite nonostante...

Negli anni seguenti è stata conduttrice di diversi programmi come “I fatti vostri” insieme a Giancarlo Magalli. La sorella, Debora, è invece completamente diversa da Samanta: fa infatti il muratore in inverno e la bagnina in estate. È inoltre istruttrice in palestra. Si descrive come uno spirito libero e molto rock. Insomma, le due si completano a vicenda.

Le Sorelle Pechino Express 2025, Samanta Togni e Debora Togni/ Affiatate ma ancora anonime nel reality

Sorelle, chi sono Samanta Togni e Debora Togni: “Lo spirito del programma”

La coppia formata da Samanta e Debora Togni ha incantato il pubblico, conquistando anche il web. “La coppia delle sorelle e anche quella dei medagliati sono senza dubbio le migliori in quanto rappresentano perfettamente lo spirito del programma. Brave ragazze” si legge in un commento. “Le sorelle mi stanno piacendo molto! Bravissime” scrive un altro utente. A conquistare il pubblico è stata anche e soprattutto la sportività delle due sorelle, che si sono mostrate sempre molto corrette nei confronti degli altri concorrenti, aiutando nei momenti di difficoltà chiunque avesse bisogno di un passaggio o di una mano tesa.

Le Sorelle Pechino Express 2025, Samanta Togni e Debora Togni 'anonime'/ Affiate ma poco protagoniste

Da parte di qualcuno, però, arrivano anche critiche: in particolare, secondo alcuni utenti le Sorelle dovrebbero essere più cattive e meno generose per vincere, senza troppo buonismo. In generale, comunque, Samanta Togni e Debora Togni stanno piacendo. E anche molto.