Un rapporto straordinario quello di Gaia con la sua famiglia. La cantante è molto legata alla mamma, al papà e alle sorelle, nonché al papà, dei quali ha spesso parlato con parole dolcissime. Luciana Piza Toledo, la mamma di Gaia, è una ex ballerina brasiliana: la cantante, infatti, ha sangue brasiliano ed è profondamente legata alle sue origini. Il rapporto tra Gaia e le sorelle Giorgia e Frida è davvero magico. Proprio Frida, la più piccolina delle tre sorelle, ha di recente fatto una splendida sorpresa a Gaia, dedicandole parole splendide.

Frida, infatti, ha spiegato che il legame con le due sorelle maggiori è stupendo e che proprio Gaia si è spesso sentita in colpa per essere andata via di casa da giovanissima, vivendo poco proprio l’ultima arrivata. Nonostante ciò, dalle parole di Frida si evince un grande amore per la sorella Gaia, per lei un punto di riferimento. La famiglia continua ad essere molto legata nonostante la cantante sia uscita di casa molto giovane per prendere parte prima ad Amici e poi proseguire il suo percorso nel mondo della musica.

Sorelle e mamma di Gaia, chi sono: “Cresciute nel loro amore”

Gaia è particolarmente legata alla sua famiglia, al papà, alle sorelle Giorgia e Frida, e alla mamma. Luciana Piza Toledo, mamma di Gaia, non ha mai nascosto di stimare profondamente la figlia per il suo percorso artistico e di invidiare la sua determinazione. Gaia, dal canto suo, come spiegato più volte ha un legame unico con tutti loro: “Amo tutta la mia famiglia follemente, credo di essere stata veramente veramente veramente fortunata ad essere nata tra di loro. Perché hanno sempre spinto noi tre sorelle ad essersi per l’altra, in maniera incondizionata. Questa per me è l’eredità che ci hanno regalato. E avere il sostegno loro e la possibilità di sentirsi amate, unite, protette, nonostante le mie ansie e la mia estrema sensibilità un po’ controproducente in alcuni contesti, è straordinario. Crescere nel loro amore incondizionato è tanta roba”.