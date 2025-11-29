Sorelle Gemma Galgani, chi sono Anna e Silvana: lo speciale legame che le unisce

Il celebre volto di Uomini e donne Gemma Galgani torna nel salotto di Verissimo, già in passato l’opinionista ha raccontato alcuni lati importanti della sua vita privata, soffermandosi proprio su Anna e Silvana, le sorelle che lei stessa ha definito come un dono della sua vita. Parlando nel programma di Silvia Toffanin su Canale Cinque in passato, Anna e Silvana sono state presentate al pubblico, in occasione invece del compleanno di Anna, Gemma Galgani ha speso parole molto speciali:

“La mamma e il babbo mi hanno fatto un grande dono: le mie sorelle. Buon compleanno Annina Mia. Per me Anna sei il tutto: sorella, mamma, amica” ha detto il celebre volto del dating show di Canale Cinque Uomini e donne. Insomma, Gemma Galgani ha ammesso di essere molto legata alle sue sorelle, un rapporto prezioso che a distanza di anni non accenna a diminuire ma continua a a emanare amore da tutti i pori.

Sorelle Gemma Galgani, chi sono

Per le sorelle Gemma Galgani ha sempre cercato di fare il massimo, non perdendo mai occasione di ricordare la bontà di questo legame anche pubblicamente. Riguardo alla sorella Silvana, Gemma Galgani ha fatto una rivelazione spiazzante, raccontando come la donna da anni faccia i conti con un male incurabile:

“Sta bene ma noi abbiamo una storia molto dolorosa, era piccolina quando le è stato diagnosticato un male incurabile. Resta ancora lì ci facciamo compagnia” le parole di Gemma Galgani nel salotto di Verissimo su Canale Cinque. Anche oggi Gemma Galgani farà tappa sul piccolo schermo e non perderà occasione per parlare anche di vita privata, oltre che della sua esperienza nel dating show di Mediaset, Uomini e donne.

