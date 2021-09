SORELLE SIMONA IZZO, FIAMMA E ROSSELLA/ “Ricky Tognazzi nostro sorello, è coccolato”

Tutti i segreti della casa Tognizzo a Oggi è un altro giorno, che ha deciso di dedicare alla famiglia composta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi una particolare rubrica: presenti in studio anche le sorelle della nota attrice, Fiamma e Rossella. Le due sono molto affezionate al marito della sessantottenne: “È il nostro sorello, un punto di riferimento. Ispeziona i nostri compagni”, hanno raccontato. Una versione confermata da Simona: “È molto coccolato, ormai è uno di noi”.

Fiamma Izzo/ “Mio padre? Mi chiamava Cavalla Pazza, se non canto muoio”

Ricky Tognazzi, da parte sua, scherza sul rapporto con gli ex cognati: “La dinamica è questa. Arriva un nuovo compagno e tutti sono entusiasti, poi quando si lasciano viene ucciso e sotterrato. Non si può più parlare di lui. L’unico che mantiene i rapporti con loro sono io, li capisco e sono solidale. Sono costretto a sentirli di nascosto”. Fiamma e Rossella Izzo, tuttavia, hanno le idee chiare in merito al motivo per cui le loro storie d’amore non sono andate bene, mentre quella della sorella sì: “Abbiamo capito subito che erano fatti l’uno per l’altra, sapevamo che sarebbero stati insieme per tutta la vita. Si compensano caratterialmente e si cercano. Un feel rouge che è rimasto fin dall’inizio. C’è tanta chimica”, hanno spiegato. (Aggiornamento di Chiara Ferrara)

Simona Izzo: "Nonne sono mamme con lo zucchero"/ "Da loro ho imparato a sedurre"

Sorelle Izzo Simona, Rossella, Fiamma e Giuppy Izzo: chi sono

Simona, Rossella, Fiamma e Giuppy Izzo sono alcune delle sorelle più famose del mondo dello spettacolo. Simona e Rossella sono gemelle e sono legate da un rapporto di assoluta complicità che, con il tempo, si è esteso anche a Fianna e Giuppy. Legatissime, trascorrono tantissimo tempo insieme e con le rispettive famiglie. Simona è sposata con Ricky Tognazzi ed è mamma di Francesco Venditti; Rossella è stata sposata con Vincenzo Catania da cui ha avuto tre figli tra cui Myriam, attrice e doppiatrice; Fiamma ha tre figlie Rossa Caputo, Lilian Caputo e Anita Valenzi mentre Giuppy è stata sposata con il collega doppiatore Fabrizio Pucci dal quale ha avuto una figlia, Nike.

Fiamma Izzo, furto nella villa a Roma/ Ladri ancora in fuga dopo il colpo

Tra le sorelle Izzo c’è amore, amicizia e complicità. Un legame speciale che le sorelle Isso hanno esteso anche agli uomini che, nel corso degli anni, sono entrati a far parte della loro vita. La loro, infatti, è una grandissima famiglia in cui tutti ci sono per tutti.

Sorelle Izzo Simona, Rossella, Fiamma e Giuppy Izzo: il segreto del loro rapporto

Tra le sorelle Izzo c’è stata anche competitività che, tuttavia, è servita a tutte e quattro per studiare, impegnarsi ed essere felici dei risultati raggiunti. “Un po’ di competitività ci ha fatto bene, ognuna di noi era felice per il successo delle altre“, hanno raccontato a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Le sorelle Izzo, in virtù dell’amore che le lega, sono anche riuscite ad instaurare un ottimo rapporto con i compagni e i mariti che hanno avuto nel corso degli anni. “Lo chiamano il ‘sorello’, e lui ne è felice. C’è un rapporto di fratellanza con gli uomini della nostra vita” – ha raccontato Simona a Oggi è un altro giorno per poi aggiungere – “Loro hanno il dovere di controllarlo e di stargli vicino. Perché lui sta male senza di me, come io sto male senza di lui”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA