Chi sono le sorelle di Katia Ricciarelli

La vita ha fatto in dono alla celebre cantante delle preziose alleate, le sorelle di Katia Ricciarelli hanno infatti occupato una fetta molto importante dell’esistenza dell’artista. L’ex moglie di Pippo Baudo in passato ha colto l’occasione per soffermarsi sul rapporto con le sorelle e raccontare anche le loro vite, una purtroppo spezzata prematuramente. Parliamo di Maria Luisa Ricciarelli, venuta a mancare a causa di un incidente. “Quella è stata la tragedia che ha dato il colpo di grazia a mia madre, era il ’61” ha rivelato Katia Ricciarelli raccontando il dolore vissuto dalla mamma per quel lutto così doloroso.

Figli Roby Facchinetti, chi sono/ Da Francesco a Alessandra: nati da tre relazioni diverse

Tra le sorelle Katia Ricciarelli troviamo anche la sorella Anna, grande appassionata di musica, che adesso vive in una RSA. Katia Ricciarelli ha ammesso di essere molto legata alla sorella, con la quale ha costruito un grande rapporto negli anni: “Mi resta solo lei della mia famiglia; vado a vederla spesso ma purtroppo è come se non ci fosse, è su una sedia a rotelle” le parole della cantante ed ex moglie di Pippo Baudo.

Stefano D'Orazio, com'è morto il batterista dei Pooh?/ Il dolore della moglie Tiziana: "Persa parte di me"

Sorelle Katia Ricciarelli: il legame con Anna

Nel cuore, Katia Ricciarelli si porta dietro la ferita della morte prematura della sorella Maria Luisa, ma negli anni ha sempre mantenuto vivo il legame con la sorella Anna. A riguardo Katia Ricciarelli si è lasciata andare a delle dichiarazioni importanti, raccontando anche la malattia della donna. “A volte vedo una luce nei suoi occhi, le sorrido, ma lei mi guarda come se non ci fosse” le parole della donna nei confronti della sorella.

Un legame che resta immutabile per Katia Ricciarelli, che parlando della sorella Anna ha commosso tutti, ammettendo anche di portarsi dietro la ferita per la scomparsa della sorella Maria Luisa, volata via prima dei trent’anni.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 13-19 aprile 2025/ Bilancia interessante, Sagittario cresce