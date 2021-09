“Sorelle per sempre”, storia vera di Caterina e Melissa/ Scambiate in culla: “un incubo”

La storia vera del film “Sorelle per sempre” basata sulla vicenda di Melissa Foderà e Caterina Alagna

La storia vera di “Sorelle per sempre”, il film in onda nella prime time odierno di Raiuno, in prima visione, narra la vicenda di due famiglie, gli Alagna ed i Foderà. Siamo a Mazara Del Vallo – paese in provincia di Trapani che sarebbe poi diventato noto per la storia di cronaca di Denise Pipitone – quando la notte di Capodanno del 1998 le due famiglie rimasero coinvolte in un fatto che avrà dell’incredibile. Le rispettive figlie, Caterina e Melissa, nate lo stesso giorno nello stesso ospedale, alla stessa ora, furono scambiate in culla.

Trascorsero tre anni prima che i dubbi iniziassero a trapelare. La scoperta avvenne all’asilo quando una nuova maestra, notando la somiglianza della piccola Caterina alla signora Marinella Alagna, gliela affidò. Ma quella non era sua figlia, che a sua volta aveva i tratti di Gisella Foderà. Molto presto iniziarono i confronti, i test del Dna, e poi le lunghe trafile tra avvocati, giudici, psicologi, in cerca di una verità incredibile che pose le due famiglie davanti ad un dilemma impensabile: tenere la bimba fino a quel momento cresciuta ed amata come una figlia, o scambiarle affidandole alla rispettiva famiglia biologica? A prevalere, in questa storia dove il destino ha avuto un ruolo decisivo, sarà l’unica legge alla quale dare sempre ascolto, ovvero quella del cuore. Le bambine, infatti, non saranno costrette a soffrire per colpe non loro e negligenze esterne, per questo cresceranno insieme come sorelle, con due mamme e due papà.

In seguito alla conferma dello scambio avvenuto nella culla, le famiglie delle due bambine, Melissa Foderà e Caterina Alagna, hanno ottenuto un risarcimento da parte dell’Asl per lo spiacevole accaduto che ha tuttavia contribuito a far crescere le due ormai ragazze in una grande famiglia, come sorelle appunto. Ad oggi, tuttavia, nessuno è stato punito per le incredibili negligenze, né mai sono stati individuati i responsabili del clamoroso errore.

In occasione del film di Raiuno, le due famiglie si riuniranno per guardarla insieme. A riferirlo, come riporta Quotidiano.net, è stata Marinella Marino, mamma biologica di Caterina Foderà (ma chiamata Melissa): “Guardare la fiction sarà per noi come tornare indietro dopo avere vissuto un incubo: tu cresci un figlio, lo vedi muovere i primi passi, fai le notte per una febbre, lo allatti”, ha raccontato. La storia di Caterina e Melissa, oggi ormai ventenni, sarà raccontata per la prima volta nonostante ad oggi in tanti glielo abbiano chiesto, “ma non ci sentivamo ancora pronte, lo scorso anno ci siamo guardate in faccia e abbiamo deciso di farlo”, ha aggiunto mamma Marinella. Il loro lo considera un bellissimo esempio di vita, a dimostrazione che “con l’amore vero si supera tutto”.

