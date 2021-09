Sorelle per sempre su Rai 1/ Un film italiano per la televisione

Sorelle per sempre, film diretto da Andrea Porporati

Sorelle per sempre è un film per la televisione che andrà in onda su Rai 1 alle 21,30 di oggi, 16 settembre. Il lungometraggio di genere drammatico pone l’accento su un dramma realmente accaduto e venuto alla ribalta tra la fine degli anni novanta e gli inizi del duemila, a Mazara del Vallo. Il regista è Andrea Porporati e le interpreti principali sono Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli. Gli altri interpreti sono Claudio Castrogiovanni, Francesco Foti, Noemi Pecorella, Viola Seggio.

THE CHILDREN ACT Il VERDETTO/ Su Rai 3 il film che si ispira al nome di una legge

Sorelle per sempre, la trama

La narrazione di Sorelle per sempre si svolge a Mazara del Vallo agli inizi del duemila, dove due famiglie dalla vita serena, devono affrontare una dura realtà. A causa di un errore avvenuto in ospedale, purtroppo, due madri scoprono con sgomento, che hanno cresciuto per alcuni anni l’una la figlia dell’altra. La situazione è molto critica e i giudici e gli psicologi consigliano di effettuare un nuovo e definitivo scambio. Stravolgere le proprie esistenze non è affatto facile sia per le due bambine che per le relative famiglie. Il dilemma è, come si fa a seguire le ragioni del sangue a discapito di quelle del cuore? La tentazione delle due madri e della famiglia è solo quella di fuggire dalla realtà, di vivere nel passato e nella menzogna. L’amore, la comprensione, l’intelligenza e l’amicizia fra le due famiglie, che sarà duratura, saranno determinanti per risolvere l’incresciosa situazione e a porvi rimedio.

LEGGI ANCHE:

GLI UOMINI D'ORO/ Su Rai 2 il film con una storia divisa in tre capitoliAirport 75/ Su Rete 4 il film di Jack Smight con Charlton Heston

© RIPRODUZIONE RISERVATA