Le Sorelle Selassiè si espongono contro Zeudi Di Palma. Ma, procediamo con ordine. Nelle ultime settimane, Lulù Selassiè è tornata al centro dell’attenzione mediatica a seguito della denuncia e della conseguente condanna a un anno e otto mesi per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo, suo ex fidanzato conosciuto al Grande Fratello Vip nel 2021. Sebbene il nuotatore avesse annunciato pubblicamente la fine della relazione nell’aprile del 2022, sembra che Lulù abbia continuato a contattarlo e seguirlo fino all’inizio del 2024, arrivando persino ad aggredirlo, circostanza che ha spinto Bortuzzo a sporgere denuncia.

Dal canto suo, Lulù sostiene invece di aver mantenuto una relazione segreta e piena di tira e molla con Manuel per anni, ma che lui avrebbe sempre cercato di tenere nascosta. In seguito alla notizia della condanna, Lulù e le sue sorelle hanno iniziato a difendersi pubblicamente, rilasciando interviste e tornando ad interagire con i fan attraverso i social. In particolare, di recente le tre ragazze hanno organizzato una ‘room’ su X con diversi utenti, durante la quale hanno parlato di una delle protagoniste dell’ultima edizione del GF: Zeudi.

Le Selassiè demoliscono Zeudi Di Palma: cos’è successo e perché c’entra Manuel Bortuzzo

Ma cosa c’entra Zeudi Di Palma con le sorelle Selassiè? A quanto pare, le ragazze si conoscono da tempo, essendo rappresentate dalla stessa agenzia, e in passato avevano anche un rapporto di amicizia. Tuttavia, tutto è cambiato lo scorso anno quando, secondo alcune indiscrezioni, l’ex Miss Italia avrebbe avuto un flirt proprio con Manuel Bortuzzo, all’epoca da poco separato da Lulù. Zeudi era infatti apparsa in alcune storie Instagram del nuotatore in un hotel romano, alimentando i sospetti su una possibile frequentazione. Durante la recente room su X, quando alcuni fan hanno chiesto cosa fosse successo con Zeudi, Jessica ha risposto che in passato erano amiche, ma che ora non lo sono più.

Lulù ha tentato di cambiare argomento, sottolineando di non voler parlare di persone che non hanno più rilevanza nelle loro vite, ma Clarissa non è riuscita a trattenersi, attaccando duramente la napoletana. “È palese agli occhi di tutti la p*rcheria che lei ha fatto, lei è finta, fintissima. Non ha rispettato il valore che Lulù ha dato ad un’amicizia e quindi dici ‘ammazza che bella persona che sei’.”, ha detto la minore delle sorelle.