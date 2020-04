Sorloth al Napoli?/ Calciomercato, Giuntoli stregato dalla punta del Trabzonspor

Tema caldo per la prossima stagione in casa campana è certo l’addio di Arkadiusz Milik:; il bomber polacco come è noto questa estate non dovrebbe rinnovare con la dirigenza azzurra, e già parecchi club si sono fatti avanti per il cartellino dell’attaccante. Con Milik in partenza però il club partenopeo deve pensare a un nuovo innesto nello schieramento di Gattuso e l’ultima indiscrezione di calciomercato ci riporta in tal senso il forte interesse del Napoli per Alexander Sorloth, punta dalle brillanti prospettive, al momento in maglia del Trabzonspor. A puntare su questa possibile trattativa di calciomercato estivo sono soprattutto i colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui lo stesso Giuntoli è rimasto stregato dal talento del giovanissimo attaccante classe 1995.

SORLOTH AL NAPOLI? OCCHI SULLA PUNTA NORVEGESE

Sarà dunque Sorloth ad approdare al Napoli nella prossima estate per coprire il vuoto lasciato da Milik? Difficile a dirsi al momento, ma certo quello dell’attaccante classe 1995 è un profilo che va tenuto d’occhio (e si dice che anche il Real Madrid lo starebbe osservando). Parliamo infatti del giovanissimo attaccante norvegese, 24 anni, 195 cm per 90 kg, che quest’anno con la maglia del club turco ha fatto davvero meraviglie. Per Sorloth, che a fine stagione dovrebbe fare ritorno al Crystal Palace una volta terminato il periodo di prestito, dopo tutto a tabella si contano 39 presenze in campo e 3178 minuti di gioco: qui la punta ha pure messo la firma su 7 assist vincenti e 25 gol. Numeri dunque che fanno ben gola, anche al Napoli: staremo a vedere.



