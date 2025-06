Il calciomercato si infiamma. E nelle ultime ore emerge la possibilità di un clamoroso scambio in casa Inter. Il "sacrificato" sarebbe Davide Frattesi

Sembrava nuovamente al centro del progetto Inter. Ma ora Davide Frattesi potrebbe addirittura diventare pedina di scambio. Ecco le ultime novità

Nel corso della sessione di calciomercato estivo, l’Inter ha trovato in Davide Frattesi un elemento fondamentale per potenziare la rosa: non soltanto come fulcro del centrocampo, ma anche come leva d’ingaggio per un attaccante di prima fascia. Il club nerazzurro punta a sfruttare il profilo del centrocampista per rendere più appetibile un’eventuale operazione offensiva.

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score: 2^ giornata gironi A, B (19-20 giugno)

Frattesi, arrivato la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto, ha subito messo in chiaro le sue qualità. Il suo impatto sul campo è stato significativo, grazie a prestazioni decisamente solide, come dimostrano i suoi gol pesanti in Champions e in campionato. Adesso, l’Inter lo utilizza anche come carta contrattuale: inserendolo come pedina di scambio o garanzia, il club potrà abbassare il costo di un colpo importante in avanti.

Diretta Sinner Bublik/ Atp Halle 2025 streaming video tv: è una sfida che si ripete! (oggi 19 giugno)

Un’opzione di mercato per un bomber: come funziona

Invece di investire solo denaro, l’Inter valuta alternative con contropartite tecniche. La presenza di Frattesi – giovane, dal rendimento confermato – apre la porta a trattative con club che richiedono inserimenti di qualità nei propri progetti. In tal senso, Frattesi diventa una chiave d’accesso per uno scambio vantaggioso, alleggerendo il carico economico e aumentando l’attrattiva dell’offerta nerazzurra.