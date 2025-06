Grandi manovre per il Milan. Il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, prepara una vera e propria rivoluzione. A partire da lui

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe stato, dunque, proprio Max Allegri a curare la trattativa. Allegri ha recentemente deciso di tornare alla guida del Milan dopo aver vinto uno Scudetto diversi anni fa, prima della lunga parentesi con la Juventus.

L’incontro sarebbe avvenuto in un hotel milanese, dove sono state definite le basi per la sua integrazione nel nuovo percorso rossonero. Si unirà, dunque, al nuovo corso tattico e metodologico di Allegri, pronto a sfruttare la sua esperienza in attacco.

Allegri aveva già lasciato intendere l’importanza di un equilibrio tra continuità e innovazione: questo ingaggio, dunque, rientra in questa visione, volta a consolidare l’identità offensiva del Milan senza stravolgere le basi già esistenti.

Scelto direttamente da Max Allegri

Bernardo Corradi, protagonista assoluto della panchina dell’Italia Under 20, ha scelto di intraprendere un nuovo percorso professionale: da luglio farà parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri al Milan. Un trasferimento significativo, che segna la fine della sua intensa esperienza nel settore giovanile azzurro. Nel suo percorso ha raggiunto risultati importanti, tra cui la semifinale agli Europei Under 19 2023, centrando la qualificazione al Mondiale 2025, passando per la rimonta evolutiva del calcio giovanile italiano.

Ex attaccante di spicco – con esperienze in club come Chievo Verona, Lazio, Parma, Valencia e Manchester City – Corradi ha messo a frutto la sua carriera da centravanti anche come tecnico delle nazionali giovanili italiane. Dopo aver guidato l’Under 17 e l’Under 19, dal 1° agosto 2024 ha assunto la guida degli Azzurrini dell’Under 20.

La carriera di Corradi come punta, che ha fatto la fortuna di squadre come Chievo e Lazio, lo ha reso noto per la sua capacità di garantire gol e presenza fisica spiccata in area di rigore. Ora, nel suo profilo di allenatore, porta una preziosa esperienza di calcio offensivo e tattico che Allegri potrà valorizzare nel nuovo staff, con un occhio particolare ai giovani attaccanti: dal già annunciato Santiago Giménez a possibili nuovi arrivi. L’arrivo di Corradi è un’indicazione dello sviluppo interno desiderato dal Milan: rafforzare lo staff tecnico con figure legate al settore giovanile e capaci di combinare conoscenza calcistica ed esperienza tattica.

Con Corradi che lascia la sua posizione, l’Italia Under 20 si prepara a una transizione. Il suo erede dovrà continuare il lavoro intrapreso, convogliare la flessibilità e le competenze fin qui maturate e, soprattutto, mantenere vivo il legame tra il settore giovanile e le esigenze della selezione maggiore.