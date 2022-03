Sorry We Missed You/ Su Rai 2 il film diretto da Ken Loach

Sorry We Missed You, film di Rai 2 diretto da Ken Loach

Sorry We Missed You va in onda oggi, venerdì 18 marzo, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un film drammatico prodotto nel 2019 in Inghilterra, Francia e Belgio da Rebecca O’Brien e diretto da Ken Loach. Distribuito in Italia dalla Lucky Red vede alla fotografia Robbie Ryan e direttore delle musiche George Fenton. Nel cast troviamo Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone e Katie Proctor. La sceneggiatura è curata con grande attenzione da Paul Laverty.

Sorry We Missed You, la trama del film: una storia d’amore

Al centro delle vicende narrate da Sorry We Missed You c’è una coppia di innamorati composta da Ricky ed Abbie. I due vivono nella città di Newcastle Inside ai due figli di nome Liza, la più piccola, e Sebastian. La quiete della famiglia viene però a guastarsi a causa della crisi economica che investe l’intero globo, causando tra l’altro la perdita del lavoro da parte di Ricky. Quest’ultimo cerca in tutti i modi una soluzione per risollevare la condizione di tutti, proponendo ad Abbie di vendere l’auto per l’acquisto di un furgone. L’obbiettivo è quello di cimentarsi nel ruolo di camionista freelance al fine di guadagnare una discreta somma mensile. La moglie è inizialmente poco convinta dell’idea, ma accetta al fine di tranquillizzare gli animi di tutti. Una volta venduta l’auto è costretta ad utilizzare tutti i mezzi pubblici possibili al fine di potersi spostare per la sua occupazione, ovvero l’assistenza per gli anziani. La forte necessità di dedicarsi totalmente dal lavoro allontana i genitori dai propri figli, con Sebastian che subisce le conseguenze più incisive.

In particolare, un giorno viene arrestato con l’accusa di aver tentato di rubare delle bombolette spray. Nonostante l’inasprirsi della situazione e la crisi familiare sempre più forte, la più equilibrata della famiglia sembra essere proprio la piccola Liza, costantemente alla ricerca di donare un sorriso per tutti nonostante percepisca anche lei la lontananza affettiva dei genitori. Come se non bastasse un altro evento turba la quotidianità della famiglia. Ricky infatti subisce una terribile aggressione che comporta anche la perdita di una grande quantità di materiale derubato per l’appunto dagli aggressori. Nonostante la triste vicenda il suo capo non dimostra la minima comprensione; quest’ultimo addirittura intima all’uomo di di ripagare ogni minimo oggetto rubato scatenando l’ira della moglie. La nuova situazione di squilibrio però finisce per avere un risvolto positivo; la famiglia si riunisce e Sebastian riallaccia i rapporti con il padre. L’unica nota dolente è che quest’ultimo è costretto a continuare la sua vita a bordo del furgone al fine di garantire stabilità economica.

