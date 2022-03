Sorteggi quarti Conference League 2022/ Roma ci spera: il possibile avversario

Oggi gli ottavi di finale, domani andrà in scena il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Conference League. La competizione europea è entrata nel vivo e i riflettori in Italia sono accesi sulla Roma di Josè Mourinho, unica squadra italiana in corsa per la vittoria finale. Come sappiamo, i giallorossi sono attesi questa sera dalla sfida casalinga contro il Vitesse: la gara d’andata è terminata 1-0 grazie al timbro del portoghese Sergio Oliveira, arrivato a gennaio dal Porto. Per ottenere il pass per il sorteggio dei quarti di Conference League la Roma ha a disposizione due risultati su tre: con una vittoria o con un pareggio sarà qualificazione. Un appuntamento importante, dunque, per Abraham e compagni, che puntano molto su questa competizione, senza dimenticare la corsa europea in campionato. Con i sorteggi per i quarti di finale di Conference League si entra nel vivo della competizione: le migliori otto conosceranno le rispettive avversarie contro cui si giocheranno un posto in semifinale.

SORTEGGI CONFERENCE LEAGUE: POSSIBILE AVVERSARIO ROMA

Passiamo adesso al possibile avversario della Roma al sorteggio dei quarti di Conference League. Non sono presenti teste di serie e non ci sono limiti o regole specifiche per gli accoppiamenti tra squadre della stessa nazione. Le sette squadre che potrebbero vedersela con la formazione di Mourinho verranno disvelate al termine delle seguenti partite, tra parentesi il risultato dell’andata: AZ Alkmaar – Bodo/Glimt (1-2), Basilea – Marsiglia (1-2), Fc Copenaghen – PSV Eindhoven (4-4), Rennes – Leicester City (0-2), Feyenoord – Partizan (5-2), Gent – PAOK Salonicco (0-1) e LASK Linz – Slavia Praga (1-4). I club più pericolosi sono Leicester City, Marsiglia e PSV Eindhoven, ma molto dipenderà dall’esito di questi ottavi di finale…

Nel calcio nulla va dato per scontato, lo dimostrano Juventus e Manchester United. Per quanto riguarda la Conference League, delle 16 squadre in campo oggi, solo due hanno conquistato un vantaggio nell’andata tale da renderle con un piede ai quarti. Si tratta di Feyenoord, grazie al 5 a 2 in casa del Partizan Belgrado, e lo Slavia Praga, che ha sconfitto il Lask 4-1. Partita non semplice per il Leicester, che però parte dal 2-0 contro il Rennes. Ma i francesi sono reduci da un ottimo periodo, invece la sconfitta contro l’Arsenal potrebbe aver scalfito le condizioni delle Foxes in vista dell’impegno europeo. Impegno insidioso per il Marsiglia, perché il Basilea è imbattuto nelle ultime 13 gare europee giocate in casa. Tra le squadre in bilico Az Alkmaar e Bodø/Glimt, così come Copenaghen e Psv dopo il 4-4 dell’andata, mentre il Gent deve provare a ribaltare l’1-0 del Paok.

COME FUNZIONANO I SORTEGGI CONFERENCE LEAGUE

I sorteggi dei quarti di finale di Conference League si terranno in Svizzera, nel quartier generale dell’Uefa, a Nyon, dalle ore 15. Le regole prevedono che a partire da questa fase non ci siano più teste di serie né limitazioni geografiche, pertanto due squadre della stessa federazione potranno incrociarsi. Inoltre, le partite sorteggiate verranno numerate da 1 a 4 per stabilire le successive semifinali. Ma è previsto anche un sorteggio per definire la squadra che giocherà in casa la finale di Tirana, in programma il prossimo 25 maggio. Le partite valevoli per i quarti di finale di Conference League si giocheranno tra il 7 aprile (giorno delle partite di andata) e il 14 aprile (giorno delle partite di ritorno).











