Sorteggi quarti di finale di Champions League: quando ci sono?/ Ecco data e info

Quando ci saranno i sorteggi per i quarti di Champions League 2022-2023? La risposta è, venerdì prossimo, 17 marzo. Il tabellone delle 8 squadre che passeranno gli ottavi e approderanno alla fase successiva è ancora incompleto, visto che al momento sono solo 4 le squadre che hanno già strappato il pass per il turno successivo della coppa dalle grandi orecchie. Spicca senza dubbio il Milan di Stefano Pioli, che dopo 11 anni è tornato fra le otto regine d’Europa eliminando il Tottenham.

Dopo l’uno a zero all’andata a San Siro, al Diavolo è bastato un pareggio a reti bianche a Londra per eliminare la compagine allenata da Antonio Conte e continuare la sua corsa. Assieme ai rossoneri troviamo il Bayern Monaco che nonostante arranchi in campionato, in Champions non perde un colpo. Con il PSG, reduce dalla perdita di Neymar per tutta la stagione, non c’è stata di fatto mai partita: uno a zero per i bavaresi al Parco dei Principi, due a zero al ritorno a Monaco. Altra squadra già qualificatasi ai quarti di finale è il Chelsea, che ha fatto fuori i tedeschi del Borussia Dortmund, infine, il Benfica, che ha avuto la meglio sui belgi del Club Brugge.

SORTEGGI QUARTI DI FINALE CHAMPIONS: LE SQUADRE IN ATTESA

Rimangono ancora in corsa l’Inter, che dovrà affrontare il Porto in Portogallo, il Napoli di Spalletti in attesa dell’Eintracht in casa, Real Madrid o Liverpool, e infine, Manchester City o Lipsia. I sorteggi dei quarti di finale di Champions saranno molto importanti in quanto saranno gli ultimi della manifestazione e comporranno il tabellone finale.

In poche parole, si potrà già capire quale sarà l’avversario per l’eventuale semifinale e la finalissima che si giocherà in Turchia il prossimo 10 giugno. Per i sorteggi di Champions dei quarti non esisteranno vincoli, e si potranno verificare anche scontri già giocati in precedenza. Infine le date dei match: 11/12 e 18/19 aprile per i quarti, 9/10 e 16/17 maggio 2023 per le semifinali e la finale che come detto sopra si terrà il 10 giugno.

