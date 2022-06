Sorteggio calendario Serie A 2022-2023/ Come vederlo in diretta streaming e tv: i criteri per la compilazione

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2022-2023: COME VEDERLO IN DIRETTa STREAMING E TV

Domani venerdì 24 giugno 2022 sarà il giorno del sorteggio del calendario Serie A 2022-2023, un momento sempre molto atteso da tutti i tifosi e gli appassionati. La cerimonia scatterà alle ore 12.00, viene facile fare una battuta sul mezzogiorno di fuoco che ci attende perché scoprire la composizione del calendario di Serie A 2022-2023 ci darà anche le prime indicazioni su come si potrebbe svolgere il prossimo torneo, ad esempio la serie di grandi partite che l’Inter ebbe consecutivamente o quasi in particolare a febbraio incise non poco sul sorpasso da parte del Milan.

Questo per indicare che il sorteggio del calendario Serie A 2022-2023 sarà imperdibile: la cerimonia non sarà a dire il vero visibile in diretta tv, perché sarà trasmessa su DAZN. La cerimonia della composizione tramite sorteggio del calendario Serie A 2022-2023 sarà dunque in diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma che ormai ben conosciamo. L’alternativa, sempre in mobilità, arriva direttamente dalla Lega Serie A: si potrà infatti assistere al sorteggio del calendario attraverso il canale ufficiale presente su YouTube.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2022-2023: I CRITERI PER LA COMPILAZIONE

Molto importante è anche sapere quali saranno i criteri seguiti nel sorteggio del calendario Serie A 2022-2023, cioè quali saranno i paletti che il computer dovrà rispettare compilando tutte le 38 giornate del massimo campionato e di conseguenza fissando le date delle 380 partite in programma. La prima annotazione riguarda il fatto che, per il secondo anno consecutivo, sarà confermato il calendario asimmetrico in Serie A, di conseguenza le partite del girone di ritorno saranno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una singola giornata, rispetto al girone d’andata, con unica condizione che siano passate almeno otto giornate tra l’andata e il ritorno – ad esempio, una partita dell’ultimo turno d’andata si giocherà nel ritorno non prima della nona giornata.

Vi sono poi altri criteri per il sorteggio del calendario Serie A 2022-2023 che riguarderanno alcune società, in base a vicinanza geografica e impegni nelle Coppe europee. Ad esempio, è prevista l’alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma, Napoli-Salernitana; le società partecipanti alla UEFA Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Roma) e le società partecipanti alla UEFA Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee. Inoltre non possono essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali, nei quali non sono nemmeno possibili i derby, questi ultimi vietati anche alla prima giornata. Si tiene infine conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.











