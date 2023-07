Sorteggio calendario Serie A 2023-2024/ Big match e derby: i criteri per la prossima stagione (5 luglio)

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LA GESTIONE DELLE PARTITE E DEI DERBY

E’ ormai tempo di conoscere quella che sarà la forma del prossimo campionato; questa mattina avrà luogo il tanto atteso sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024, al netto di quelli che saranno gli impegni più attesi della stagione. Come di consueto, l’attenzione è principalmente rivolta alle partite con incroci tra big così come agli imperdibili derby. Anche quest’anno saranno però presenti diversi paletti e criteri da rispettare per la loro definizione all’interno del calendario.

I derby che saranno definiti dal sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024, come anticipato, rispetteranno alcuni criteri obbligati per quanto riguarda l’assegnazione. Nello specifico, le partite tra squadre “sorelle” non saranno possibili per le prime due giornate e per la 5a e 6a. Stesso discorso per la 19esima giornata la cui data è vicina all’impegno di Supercoppa Italiana che potrebbe dunque coinvolgere le squadre che notoriamente sono anche impegnate con i derby nel corso della stagione.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2023-2024: TUTTI I DERBY DELLA STAGIONE

In attesa di conoscere il sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024, vediamo quali saranno i derby che arricchiranno la nuova stagione della massima serie italiana. Al netto di retrocessioni e promozioni, non mancheranno i tradizionali appuntamenti con il derby “della Madonnina” tra Inter e Milan, così come quello della “Mole” tra Juventus e Torino. Ci sarà spazio anche per la contesa campana tra Napoli e Salernitana così come quella toscana tra Fiorentina ed Empoli. Discorso analogo per il derby della Capitale tra Lazio e Roma e derby emiliano tra Sassuolo e Bologna.

Ogni anno i derby infiammano i discorsi calcistici e la posta in palio in Serie A tra posizionamenti europei, lotta alla salvezza e l’immancabile cavalcata verso lo scudetto. Il sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024 dirà dunque molto della prossima stagione; questa tipologia di match sono spesso considerati dei veri e propri spartiacque. Occasioni ghiotte per rilanciare una stagione o pretesto per consolidare una posizione di forza. In ogni caso, ogni campionato ha una propria storia e le singole partite avranno comunque un ruolo relativo nel computo del cammino dei 20 club protagonisti della prossima stagione di Serie A.











