Sorteggio calendario Serie A femminile/ Diretta streaming video tv: tutte le partite

Oggi pomeriggio, mercoledì 7 agosto, appuntamento alle ore 15.30 con il sorteggio del Calendario Serie A femminile 2019/2020, il massimo campionato italiano di calcio femminile che prenderà il via il prossimo 14 settembre. Da poche settimane sono terminati i Mondiali che hanno segnato un grande successo per la nostra Nazionale, giunta ai quarti di finale dopo 20 anni di assenza: la crescita nelle ultime stagioni è stata importante anche a livello di club e allora ecco che oggi pomeriggio si accenderanno di nuovo i riflettori sul campionato di Serie A, del quale scopriremo tutte le partite andando naturalmente a comporre il calendario delle giornate di questo torneo con 12 squadre al via e una evidente caratteristica in comune con gli uomini, cioè il ruolo della Juventus come campione d’Italia, anzi le bianconere hanno fatto doppietta con la Coppa Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A FEMMINILE

Il calcio femminile sta conquistando sempre più spazio su Sky, dunque anche il sorteggio del calendario Serie A sarà disponibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare e nello specifico sul canale numero 200, cioè Sky Sport 24. In studio per annunciare i match del campionato ci saranno Giorgia Cenni e Andrea Marinozzi, con Carolina Morace e Gaia Brunelli in collegamento per tutti i commenti a caldo sulle giornate di gara che verranno via via svelate. Inoltre, da Coverciano interverrà in diretta anche il commissario tecnico della Nazionale femminile italiana Milena Bertolini. Sarà dunque possibile seguire l’evento anche in diretta streaming video, tramite il servizio offerto da Sky Go.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A FEMMINILE 2019-2020, LE SQUADRE

In attesa di scoprire con il sorteggio calendario Serie A tutte le partite del torneo 2019-2020, andiamo adesso a ricordare la composizione della nuova Serie A. Nella prossima edizione vi parteciperanno 12 squadre: Empoli, Fiorentina, Florentia, Inter, Juventus, Milan, Orobica, Pink Bari, Roma, Sassuolo, Tavagnacco e Verona. Campionesse in carica sono le ragazze della Juventus, anno dopo anno si aggiungono sempre più big del calcio maschile con una propria formazione femminile: nello specifico, quest’anno la new entry sotto i riflettori sarà l’Inter. La nuova stagione, come abbiamo già accennato, comincerà ufficialmente sabato 14 settembre, quando le squadre scenderanno in campo per la prima giornata con partite che scopriremo fra poco.



