Sorteggio calendario Serie B 2021-2022/ Diretta streaming video e tv, le 38 giornate e prima di campionato

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2021-2022: SI FORMA IL CAMPIONATO CADETTO

La diretta del sorteggio del calendario Serie B 2021-2022 sta per tenerci compagnia: alle ore 19:00 di sabato 24 luglio, presso Piazza Trento a Ferrara – ospita dunque la Spal – verrà svelato il cammino delle varie squadre nel campionato cadetto, e dunque dopo aver scoperto il calendario di Serie A siamo pronti a togliere i veli al secondo torneo più importante nel calcio italiano. Diciamo subito che si partirà il 20 agosto con il consueto anticipo del venerdì, e che il 6 maggio terminerà la stagione regolare; in Serie B chiaramente avremo anche i playoff per definire la terza squadra promossa.

Ai nastri di partenza ci sono al momento 19 squadre: sabato con tutta probabilità il sorteggio si terrà con una X al posto di quello che sarebbe il Chievo, che è stato escluso dal campionato per inadempienze finanziarie e che ha fatto ricorso. La prima società a sperare nel ripescaggio è il Cosenza, ma bisognerà aspettare; intanto noi possiamo metterci comodi e stare a vedere cosa succederà nella diretta del sorteggio del calendario di Serie B 2021-2022, pronti a conoscere giornata per giornata come si svilupperà un torneo che è sempre stato molto entusiasmante ed incerto.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2021-2022: COME SEGUIRLO DI DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta tv del sorteggio del calendario di Serie B 2021-2022 sarà affidato alle emittenti che forniranno le partite del campionato: appuntamento dunque su Sky o DAZN, con la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video grazie alle rispettive applicazioni (Sky Go per la televisione satellitare). Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utilizzabili anche per collegarsi con Now Tw, altro broadcaster per il quale è richiesto un abbonamento; inoltre il sorteggio del calendario potrebbe essere trasmesso anche sul canale YouTube ufficiale della Lega Serie B.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2021-2022: IL CONTESTO

La diretta del sorteggio del calendario Serie B 2021-2022 sta dunque per presentarci il cammino delle squadre al via. Possiamo allora citare alcune delle grandi candidate alla promozione diretta: sicuramente Benevento, Crotone e Parma che sono retrocesse dalla Serie A, in particolar modo i ducali che dopo 20 anni hanno riabbracciato Gigi Buffon e, con Enzo Maresca come allenatore, sono pronti a fare la voce grossa e una corsa di testa. Tra le altre, occhio a Monza e Lecce: i brianzoli erano super favoriti anche lo scorso anno ma si sono fermati alla semifinale playoff, perdendo per strada troppi punti nel corso della stagione regolare, lo stesso è successo ai salentini che hanno scialacquato parecchie occasioni tra cui un rigore nella partita decisiva. Il Cittadella, finalista della passata edizione di Serie B, vuole finalmente concretizzare anni in cui ha sempre fatto molto bene ma gli è mancato il salto decisivo, e poi ci saranno tutte le squadre che l’anno scorso erano in Serie C e che vogliono stupire. Firme nobili come Alessandria e Perugia, dunque tra poco scopriremo come sarà formato il campionato cadetto nel sorteggio del calendario di Serie B 2021-2022.



