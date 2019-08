Sorteggio Champions League 2020/ Diretta streaming video: le sfide per i playoff

Il sorteggio dei playoff di Champions League 2019-2020 è ancora tutto da scrivere: si terrà alle ore 12:00 di lunedì 5 agosto presso Nyon ma per il momento sappiamo soltanto che le squadre coinvolte saranno 12, vale a dire quelle che usciranno vincenti dal terzo turno preliminare. Il problema è che questo terzo turno si deve ancora disputare: come successo dunque per i due appuntamenti precedenti, e come anche in Europa League, la UEFA sorteggia prima quelli che saranno gli accoppiamenti e dunque potremo soltanto ipotizzare quali saranno le formazioni che poi arriveranno effettivamente a giocare. Si tratterà dunque, in maniera del tutto esplicita, di un sorteggio nel quale dovremo ancora dire che la vincente di una sfida affronterà la vincente di un’altra; possiamo anche ricordare che non sono presenti squadre italiane nella diretta del sorteggio dei playoff di Champions League, perché le nostre quattro rappresentanti sono tutte arrivate alla fase a gironi attraverso il piazzamento in Serie A. Tra poco allora conosceremo quale sarà l’esito dalle urne di Nyon…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO

Dobbiamo segnalare che la diretta tv del sorteggio dei playoff di Champions League non sarà disponibile: questa cerimonia di estrazione dalle urne non sarà trasmessa nel nostro Paese, il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) fornirà tutte le informazioni utili sull’evento e sulle squadre coinvolte e, anche se difficilmente ed eventualmente sapendolo quasi in tempo reale, potrebbe aprire una diretta streaming video che sarebbe consultabile attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE SQUADRE

Nessuna italiana, ma il sorteggio dei playoff di Champions League potrebbe comunque essere interessante: vi faranno parte infatti squadre storiche del calcio europeo come l’Ajax, che lo scorso anno ha anche raggiunto la semifinale e si candida dunque ad essere una rivelazione in questa stagione. I Lancieri devono stare attenti perché giocheranno il terzo turno preliminare contro il Paok Salonicco, che è squadra da non sottovalutare; a rischiare è anche la Stella Rossa che incrocia le armi con il Copenaghen mentre il Basilea, che ha fatto fuori il Psv Eindhoven, ha avuto fortuna nel sorteggio precedente pescando il LASK Linz ma non deve sottovalutare la portata di questo terzo preliminare. Tra le squadre che faranno virtualmente parte del sorteggio dei playoff c’è anche il Porto: nell’ultima edizione di Champions League i Dragoni hanno eliminato la Roma sul filo di lana e hanno raggiunto i quarti di finale, ma poi sono stati demoliti dal Liverpool. Come Ajax e Stella Rossa (e Celtic) tuttavia sono una delle squadre ad aver vinto il torneo negli anni passati, e questo naturalmente nobilita questi playoff al netto dell’assenza delle rappresentanti dei grandi campionati europei.



