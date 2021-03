Sorteggio Champions League 2021, i quarti/ Diretta streaming video e tv: il tabellone live

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2021: SENZA ITALIANE…

Oggi venerdì 19 marzo è il grande giorno della diretta del sorteggio Champions League per formare gli accoppiamenti dei quarti ma anche l’intero tabellone sino alla finale, dunque l’attesa è davvero grande per scoprire che cosa succederà nel sorteggio Champions League che avrà inizio alle ore 12.00 presso la sede della Uefa a Nyon, in Svizzera. Bisogna purtroppo però osservare che le emozioni che sempre arrivano dalla diretta sorteggio Champions League stavolta saranno in tono minore se viste dall’Italia, dal momento che le nostre tre rappresentanti agli ottavi sono uscite tutte. Lazio e Atalanta possono testimoniare l’importanza di un buon sorteggio, perché essere abbinate a Bayern Monaco e Real Madrid è stata una mazzata pesantissima per biancocelesti e nerazzurri, d’altro canto non basta nemmeno avere buona sorte nell’urna, come ha dimostrato invece la Juventus, uscita di scena contro un Porto che era ampiamento alla portata dei bianconeri, come d’altronde già il Lione l’anno scorso. In ogni caso, la diretta del sorteggio Champions League è sempre emozionante: scopriamo tutto ciò che serve per seguirlo al meglio.

Diretta sorteggio Champions League, ottavi/ Bene la Juventus, male Lazio e Atalanta!

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio di Champions League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi ai canali di Sky Sport, con la presenza di ospiti in studio che commenteranno gli accoppiamenti. Il sorteggio sarà però visibile anche su Eurosport e pure in chiaro su Canale 20 Mediaset. Come sempre poi ci sarà l’alternativa della diretta streaming video (disponibile anche con l’applicazione Sky Go) senza costi e attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

AVVERSARIA JUVENTUS È IL PORTO/ Sorteggio ottavi Champions League: Pirlo pesca bene!

SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE: SQUADRE E REGOLAMENTO

Verso la diretta del sorteggio Champions League, ricordiamo innanzitutto che le otto squadre interessate saranno Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Porto, Psg e Real Madrid. Ben tre inglesi, due tedesche e poi una squadra a testa per Spagna, Francia e Portogallo, con la dolorosa assenza dell’Italia. Una annotazione sempre importante da fare è che ormai non ci sono più vincoli di alcun genere: questo ultimo sorteggio Champions League della stagione sarà integrale e tutti potranno affrontare tutti, derby nazionali compresi. L’altro aspetto da ricordare è che si tratterà del sorteggio non solo degli accoppiamenti per i quarti di finale, bensì anche del tabellone di tutto il resto della manifestazione, dunque verranno definiti anche gli accoppiamenti in stile tabellone tennistico delle due semifinali che ci porteranno poi all’atto decisivo di questa Champions League 2020-2021, che sarà in programma allo stadio Ataturk di Istanbul sabato 29 maggio 2021.

LEGGI ANCHE:

Avversaria Atalanta è il Real Madrid/ Ottavi Champions League di enorme fascino

© RIPRODUZIONE RISERVATA