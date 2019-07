Sorteggio Champions League/ Diretta streaming video: tabellone 3° turno preliminare

Si riaprono oggi lunedì 22 luglio le urne di Nyon per il sorteggio Champions League 2019-2020 del terzo turno preliminare, nuovo atto di una lunga estate che dovrà definire le ultime sei squadre che andranno a completare la fase a gironi. In questa fase mancano ancora le big d’Europa, dal momento che ben 26 squadre hanno avuto la garanzia di un posto nella prossima Champions League già al termine della scorsa stagione, ma le sfide cominciano a farsi interessanti. La prima avvertenza è comunque che non ci saranno squadre italiane coinvolte nel sorteggio di questo terzo turno preliminare, perché le nostre quattro rappresentanti in Champions League (Juventus, Napoli, Atalanta e Inter in ordine di classifica nello scorso campionato) hanno tutte un posto già garantito nella fase a gironi. Prima però di vedere la complicata formula del sorteggio Champions League che andrà in scena oggi a Nyon, ricordiamo che l’apertura delle urne è prevista alle ore 12.00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE

Segnaliamo che per il sorteggio Champions League per il terzo turno preliminare non è stata prevista alcuna diretta tv. Segnaliamo però che sarà possibile seguire il sorteggio in tutte le sue fasi in diretta streaming video, in maniera libera e gratuita sul sito ufficiale della Uefa all’indirizzo www.uefa.com/uefachampionsleague, dove dunque si potrà scoprire in tempo reale come andrà a formarsi il tabellone di questa nuova fase estiva della Champions League.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: TABELLONE CAMPIONI E PIAZZATI, REGOLE E FORMULA

Come gli appassionati sapranno, questa fase del tabellone della Champions League non è affatto di facile comprensione e pure il sorteggio di oggi quindi si annuncia un poco complicato. Va detto infatti che il sorteggio del terzo turno avviene mentre il secondo turno non è ancora nemmeno cominciato, infatti settimana scorsa abbiamo avuto i verdetti del primo turno e adesso si forma il tabellone del terzo turno ma inevitabilmente con molte incognite. Otto squadre entreranno in scena proprio nel terzo turno e di conseguenza i loro nomi saranno normalmente nell’urna del sorteggio Champions League, le altre dodici saranno invece le vincitrici di altrettante sfide del secondo turno. A complicare ulteriormente la situazione, ci saranno due “sotto tabelloni”, cioè il percorso Campioni e il percorso Piazzati. Nel primo caso si tratta di campionati con un ranking Uefa insufficiente per qualificare la squadra campione nazionale alla fase a gironi e che dunque devono passare dalla trafila dei preliminari estivi. Gli olandesi dell’Ajax e i greci del Paok Salonicco entreranno in scena nel terzo turno e sono dunque gli unici nomi certi, le altre dieci squadre delle sei partite dei Campioni arriveranno invece dal secondo turno. Solamente due invece le partite dei Piazzati in questo secondo turno, dal quale dunque le vincenti si aggiungeranno a Krasnodar (Russia), Bruges (Belgio), Porto (Portogallo), Istanbul Basaksehir (Turchia), Dinamo Kiev (Ucraina) e Lask Linz (Austria), che invece entreranno in scena appunto nel terzo turno e sono dunque altri sei nomi certi in questo sorteggio Champions League.



© RIPRODUZIONE RISERVATA