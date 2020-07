Sorteggio Champions League 2020/ Diretta streaming video: quarti, semifinale e finale

Il sorteggio di Champions League 2019-2020 si tiene a Nyon, in Svizzera, alle ore 12:00 di venerdì 10 luglio: sarà una cerimonia particolare perché il lockdown da Coronavirus ha costretto anche la UEFA a bloccare le sue competizioni, studiando poi una nuova formula per poterle concludere. Sappiamo in che modo la massima competizione europea proseguirà: il 7 agosto si ripartirà completando il programma del ritorno degli ottavi (nelle sedi previste, e qui attenzione perché saranno coinvolte anche Juventus e Napoli), mentre dal 12 al 23 agosto (giorno della finale) verranno disputati quarti, semifinali e finali in gara secca e unica location, vale a dire Lisbona. Una Final Eight dunque: cosa che rende decisamente affascinante il torneo, perché contribuisce a regalargli quel tocco di imprevedibilità che, giocoforza, sarebbe minore se i turni si disputassero su andata e ritorno. Dunque staremo a vedere ma, prima di dare la parola alla diretta del sorteggio di Champions League, dobbiamo parlare di come verrà operata questa cerimonia degli accoppiamenti tra le squadre che sono rimaste in corsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv del sorteggio di Champions League sarà trasmessa sul canale Sky Sport Football, che trovate al numero 203 del vostro decoder di Sky; sempre all’interno del bouquet satellitare è compreso Eurosport (numero 210) che allo stesso modo si occuperà della messa in onda dell’evento. In assenza di un televisore, i clienti potranno assistere alla cerimonia di Nyon anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE

La diretta del sorteggio di Champions League riguarda tutte le fasi: succedeva qualche anno fa, il tabellone sarà formato sino alla finale e verrà anche sorteggiata la squadra che, pro forma, sarà padrona di casa. Non solo: come abbiamo già detto ci sono quattro ottavi che devono ancora vivere le loro partite di ritorno, il che significa che nelle urne di Nyon saranno inserite quattro X che corrispondono alle squadre che devono ancora qualificarsi. Come detto, il ritorno degli ottavi si giocherà negli stadi che erano inizialmente previsti, sia pure senza pubblico; dunque la Juventus all’Allianz Stadium e il Napoli al Camp Nou. Solo quattro giorni più tardi avrà inizio la Final Eight: sicuramente, rispetto alla tradizione e anche a come la Champions League 2019-2020 era cominciata, questa competizione è destinata a fare discutere (nel bene e nel male) ma come detto aumenta la possibilità che qualche outsider faccia il colpo grosso. In gara secca, per esempio, l’Atalanta si può rivelare implacabile; allora speriamo di avere intanto tre squadre italiane ai quarti di finale, e prima dovremo stare a vedere quello che succederà nel sorteggio di Champions League per capire cosa potrebbe aspettare le formazioni di casa nostra.

