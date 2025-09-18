Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti della Coppa Davis, l'Italia pesca l'Austria come primo avversario ed evita Spagna, Germania e Argentina

Coppa Davis, l’avversario dell’Italia e i suoi punti di forza

Dopo la fine degli US Open e di conseguenza del Grande Slam per il mondo del tennis è ora delle sfide tra selezioni nazionali che come ogni anno si sfideranno nella Coppa Davis che nella giornata di ieri ha sorteggiato gli accoppiamenti e di conseguenza anche l’avversaria dell’Italia per i quarti di finale e quella per l’eventuale semifinale. In quanto vincitrici dell’ultima edizione gli azzurri non hanno dovuto qualificarsi per il torneo ma hanno di diritto tenuto il loro posto alle ultime fasi del torneo, le final eight inizieranno il 19 novembre e nel caso di passaggio del turno due giorni dopo, il 21 verranno giocate le semifinali.

In Piazza Maggiore a Bologna è stato sorteggiato il primo avversario per l’Italia che sarà l’Austria, sicuramente uno dei migliori che potesse essere pescato ma che non va comunque preso sottogamba, per arrivare alle finals ha battuto l’Ungheria grazie a delle ottime prestazioni dei suoi migliori giocatori Jurij Rodionov e Lukas Neumayer. Dall’altra parte del tabellone sono invece finiti i pericoli più grandi ovvero la Germania, squadra forte nonostante l’assenza di Zverev, l’Argentina, forte nazionale e unica non europea, e soprattutto la Spagna di Carlo Alcaraz.

Coppa Davis, l’altra parte del tabellone

Nelle final eight di Coppa Davis quindi l’Italia affronterà prima l’Austria e nel caso di vittoria e passaggio del turno affronterà nella semifinale la vincente tra Francia e Belgio, tra le due i transalpini sono i favoriti e anche i più pericolosi per la nostra squadra visto che possono affidarsi a un gruppo di ottimi giocatori come Moutet, Bonzi, Herbert e molti altri. Più facile invece sarebbe l’ipotetica sfida con il Belgio che però come quella con l’Austria dovrà essere approcciata nel modo giusto per evitare spiacevoli inconvenienti e riuscire a riconfermarsi come i vincitori finali.

La squadra italiana della Coppa Davis farà senza dubbio un grosso affidamento su Jannik Sinner che dopo aver perso la finale degli US Open e il primato nel ranking ATP vuole tornare a vincere e dimostrare di essere ancora il più forte, nonostante lui stesso abbia ammesso di dover rimettersi al lavoro. L’Italia rimane quindi la favorita per arrivare alla finale del 23 novembre e vincere ma come detto per riuscirci dovranno essere giocate due partite al meglio della nostra possibilità e una finale contro una delle squadre più forti di tutto il torneo.