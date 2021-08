Sorteggio Coppa Italia 2021-2022/ Tabellone: possibile derby Roma-Lazio in semifinale

Diamo uno sguardo alle possibili sfidanti in Coppa Italia per le big della Serie A. Sul cammino della Juventus, ad esempio, potrebbero esserci Sampdoria e Torino, impegnate prima con la vincente di Alessandria-Padova e con la Cremonese. Come Juventus e Atalanta, anche il Napoli è testa di serie ed entrerà in gioco a gennaio per gli ottavi di finale. I partenopei se la vedranno con una tra Fiorentina, Cosenza, Benevento e Spal. Anche per quanto riguarda la Roma si intravedono già le possibili sfidanti. Dando una sbirciata al tabellone della competizione si evince che, per quanto concerne il ramo giallorosso, giocheranno Spezia-Pordenone e Parma-Lecce. Le due vincenti si sfideranno e la squadra che porterà a casa il passaggio del turno se la vedrà proprio contro i capitolini allo Stadio Olimpico per gli ottavi di finale. Possibile quindi che la Roma possa affrontare lo Spezia, dopo le due clamorose sconfitte nel 2015 e nella scorsa stagione. Tra i potenziali incroci in Coppa Italia c’è anche l’eventuale sfida ai quarti di finale tra i giallorossi e l’Inter, con la partita che nel caso andrebbe in scena allo stadio San Siro.

La coppa Italia prenderà il via a partire dal prossimo 8 agosto con i turni preliminari. Tra le big, la Roma entrerà in gioco dagli ottavi di finale, dove potrebbe sfidare una tra Spezia, Parma, Lecce o Pordenone. Nel caso in cui la Roma dovesse passare il turno, gli uomini di Mourinho potrebbero pescare l’Inter di Inzaghi e in semifinale c’è l’affascinante ipotesi del derby contro la Lazio. Ma non solo: oltre alla possibile stracittadina, potrebbe esserci una sfida col Milan. Sono da escludere le sfide con Juventus, Napoli e Atalanta che si trovano dall’altra parte del tabellone.

