Sorteggio Europa League 2020/ Diretta streaming video: quarti, semifinali e finale

Alle ore 13:00 di venerdì 10 luglio, presso Nyon, si terrà il sorteggio di Europa League 2019-2020: appuntamento inusuale questo, perché dalle urne dovranno uscire gli accoppiamenti per i quarti di finale ma le squadre coinvolte sono ben 16 tra cui, ricordiamo, anche Inter e Roma. Come è possibile? Semplice: quando il mondo del calcio si è fermato per il Coronavirus, non si era ancora disputato il ritorno degli ottavi e le due gare coinvolgenti le italiane non erano nemmeno cominciate, essendo stata rinviata anche l’andata per la chiusura degli spazi aerei. Di conseguenza, nel sorteggio di oggi compariranno delle X o comunque un doppio nome su ciascun foglietto; l’accoppiamento sarà dunque la vincente di una sfida contro la vincente dell’altra, e la cosa si complicherà perché, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi e a causa dei tempi ristretti, oggi verrà sorteggiato tutto il tabellone sino alla finale. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta del sorteggio di Europa League: speriamo ovviamente che i nomi delle nostre due rappresentanti siano poi confermati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv del sorteggio di Europa League sarà trasmessa sul canale Sky Sport Football, che trovate al numero 203 del vostro decoder di Sky; sempre all’interno del bouquet satellitare è compreso Eurosport (numero 210) che allo stesso modo si occuperà della messa in onda dell’evento. In assenza di un televisore, i clienti potranno assistere alla cerimonia di Nyon anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

Dunque stiamo per vivere la diretta del sorteggio di Europa League: Inter e Roma sperano di poter continuare la loro avventura ma, come detto, devono ancora giocare l’andata degli ottavi. Per entrambe una sfida contro squadre spagnole: suggestiva quella dei giallorossi che ritrovano quel Monchi che è stato direttore sportivo prima di tornare a Siviglia, insidiosa quella dei nerazzurri che affrontano un Getafe cresciuto tantissimo negli ultimi anni, e lo fanno in un periodo nel quale sono stati persi punti preziosi in campionato, e la condizione non è forse quella ottimale. Scorrendo poi la lista delle potenziali squadre ai quarti di Europa League possiamo notare una big come il Manchester United, forse la grande favorita per il titolo; ma anche Bayer Leverkusen e Wolfsburg che rappresentano un calcio tedesco che non ha intenzione di mollare il colpo. Ad ogni modo tra poco avremo il sorteggio, dunque non resta che metterci comodi e aspettare…

© RIPRODUZIONE RISERVATA