Sorteggio Europa League/ Diretta streaming video: 3° turno preliminare, c’è il Torino

Oggi lunedì 22 luglio è il giorno del sorteggio Europa League 2019-2020 del terzo turno preliminare. Non è ancora stato giocato il secondo turno, ma già si definisce il tabellone del successivo atto di una lunga estate che dovrà definire le squadre che andranno a completare la fase a gironi – in Europa League infatti solamente 17 posti su 48 sono assegnati al termine della stagione precedente, fra questi anche i due assegnati a Roma e Lazio per quanto riguarda l’Italia. Sarà invece coinvolto dal sorteggio Europa League del terzo turno preliminare il Torino, che affronterà gli ungheresi del Debrecen nel secondo turno: si tratterà dunque naturalmente del sorteggio di un abbinamento che riguarderà il Torino se i granata sapranno eliminare la squadra magiara. Prima però di vedere la complicata formula del sorteggio Europa League che andrà in scena oggi a Nyon, ricordiamo che l’apertura delle urne è prevista alle ore 14.00 per quanto riguarda il cosiddetto Main Path.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

Segnaliamo che per il sorteggio Europa League per il terzo turno preliminare non è stata prevista alcuna diretta tv. Segnaliamo però che sarà possibile seguire il sorteggio in tutte le sue fasi in diretta streaming video, in maniera libera e gratuita sul sito ufficiale della Uefa all’indirizzo www.uefa.com/uefaeuropaleague, dove dunque si potrà scoprire in tempo reale come andrà a formarsi il tabellone di questa nuova fase estiva della Europa League.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: TABELLONE CAMPIONI E PIAZZATI, REGOLE E FORMULA

Spiegare il sorteggio Europa League per il terzo turno preliminare è impresa difficile. Il primo punto da tenere presente è quello che abbiamo già spiegato a proposito del Torino: si tratterà di un sorteggio che definirà gli abbinamenti, dal momento che molte squadre dovranno nelle prossime due settimane conquistarsi la qualificazione passando dal secondo preliminare. Inoltre, si deve tenere presente che nel terzo turno di Europa League entreranno in scena anche diverse squadre che arriveranno dal secondo turno di Champions League: in questo caso si tratta di un sorteggio “negativo”, perché naturalmente si dirà che la squadra perdente del secondo turno di Champions accederà al terzo di Europa League. I due percorsi però rimarranno nettamente distinti: le dieci sconfitte nel secondo turno di Champions League formeranno il cosiddetto “Champions Path” del terzo turno di Europa League e verranno sorteggiate fra loro già alle ore 12.25. Alle ore 14.00 sarà invece la volta del “Main Path”, cioè le squadre che già fanno parte della Europa League: tra loro naturalmente il Torino, che potrà dunque iniziare a pensare all’eventuale viaggio europeo successivo al Debrecen, a patto naturalmente di superare il primo ostacolo.



