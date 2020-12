Sorteggio Europei Under 21 2021/ Diretta Streaming video tv: formula e gironi

DIRETTA SORTEGGIO EUROPEI UNDER 21 2021: C’È ANCHE L’ITALIA

Alle ore 15:00 di giovedì 10 dicembre, presso la consueta sede di Nyon, avrà luogo il sorteggio per gli Europei Under 21 2021: in programma il prossimo marzo in Ungheria e Slovenia, avranno una formula rinnovata con 16 nazionali partecipanti che si affronteranno in un round robin da quattro gironi. A qualificarsi saranno le prime due di ciascun gruppo, a formare il tabellone dei quarti; da lì in avanti si procederà chiaramente ad eliminazione diretta. L’importanza di questo sorteggio sta anche nella presenza dell’Italia, che sotto la guida del nuovo CT Paolo Nicolato si è qualificata in maniera brillante; dovrà riscattare le delusioni delle ultime edizioni (soprattutto quella casalinga del 2019) ma potrebbe avere un cammino non semplice. Dipenderà appunto dalle urne, con le nazionali che sono state suddivise in quattro fasce a seconda del coefficiente nel ranking: aspettiamo allora la diretta del sorteggio degli Europei Under 21 2021, intanto possiamo fare qualche breve valutazione sulle possibilità dell’Italia e la formula del torneo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere disponibile una diretta tv per il sorteggio degli Europei Under 21 2021; la cerimonia di Nyon sarà però seguita dal sito ufficiale della federazione europea, dunque bisognerà collegarsi al portale www.uefa.com per la visione in diretta streaming video, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Non è poi escluso che Sky Sport 24, il canale generalista della televisione satellitare (numero 200 del decoder) faccia qualche incursione per commentare l’esito del sorteggio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU UEFA.COM

DIRETTA SORTEGGIO EUROPEI UNDER 21 2021: LA FORMULA

Analizzando meglio la formula del sorteggio degli Europei Under 21 2021, scopriamo appunto che le fasce in cui sono divise le 16 nazionali sono ovviamente quattro: ogni girone dunque sarà composto da una rappresentante di ciascuna fascia. Sappiamo già che Ungheria e Slovenia, le due organizzatrici, sono state piazzate rispettivamente nel gruppo A e B; partono dalla quarta fascia, mentre le teste di serie sono Spagna (campione in carica), Germania, Francia e Inghilterra. L’Italia è stata inserita in seconda fascia: tutto sommato ci va bene perché, come abbiamo già detto, a qualificarsi ai quarti sono le prime due di ciascun girone e dunque, almeno sulla carta, dovremmo temere unicamente di chiudere al secondo posto per evitare l’incrocio con una big da subito. Naturalmente, questo è al netto di quello che potrebbe succedere in campo e del fatto che gli azzurrini potrebbero vedersela con una delle due nazioni ospitanti; cosa che complicherebbe leggermente il quadro della situazione, anche se il gruppo a disposizione di Nicolato è francamente superiore sia ai magiari che ai balcanici. Per il resto, si tratta di aspettare e scoprire in che girone terminerà l’Italia…

