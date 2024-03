Sorteggio gironi basket Olimpiadi 2024/ Italia con Usa e Serbia, ma prima il Preolimpico (oggi 21 marzo 2024)

SORTEGGIO GIRONI BASKET OLIMPIADI 2024: ITALIA SFORTUNATA

Ha detto male all’Italia il sorteggio dei gironi alle Olimpiadi 2024: stiamo parlando del torneo di basket, gli azzurri (come altre nazionali) non sono ancora qualificati ma intanto Carmelo Anthony, uno che i Giochi li ha vinti con Team Usa, ha estratto anche le vincenti del Preolimpico (per forza di cose) nel sorteggio di Mies, in Svizzera, che ha formato i tre gironi che rappresenteranno la prima fase di questa competizione. Italia sfortunata: siamo nel gruppo C in compagnia di Usa e Serbia, dunque affronteremmo gli Stati Uniti che sono reduci dalla delusione Mondiale e, proprio in virtù di questo flop, stanno formando un super team che vedrà presenti a Parigi giocatori come LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, Anthony Davis e altri ancora. Come dire: salvo cataclismi, si correrà per l’argento.

In più avremo la Serbia: vero, abbiamo battuto tre volte i balcanici in epoca recente, una a casa loro e un’altra con Nikola Jokic presente, ma le Olimpiadi possono essere sempre diverse. La terza squadra nel nostro girone è il Sud Sudan, la straordinaria favola dei Giochi di Parigi: prima partecipazione di sempre, un miracolo sportivo. Nel gruppo A intriga la presenza contemporanea di Australia e Canada, presumibilmente la Spagna e poi una tra Slovenia, Croazia e Grecia per quello che sarà un girone di ferro; nel gruppo B ecco invece la Germania campione del mondo con la Francia – che avrà Victor Wembanyama – e il Giappone, poi probabilmente la Lettonia o il Brasile. Insomma: all’Italia è andata male ma, guardando al gruppo A, forse nemmeno troppo.

PRIMA IL PREOLIMPICO PER L’ITALIA

Intanto però, come detto, l’Italia era presente nel sorteggio dei gironi di basket alle Olimpiadi 2024 solo nominalmente e virtualmente, così come tutte le altre nazionali che giocheranno il Preolimpico. Noi saremo a Porto Rico, in un girone contro i padroni di casa e il Bahrain; con una delle prime due posizioni, chiaramente parecchio abbordabili, giocheremmo la semifinale contro una tra Messico e Costa d’Avorio, sperando che la Lituania non sia subito il nostro incrocio. Con i balcanici, almeno secondo il pronostico, ce la vedremmo in finale: sarebbe quella la partita da vincere ma guai a sottovalutare gli impegni precedenti, anche se come già ricordato tre anni fa siamo andati a vincere a Belgrado contro la Serbia e ci siamo presi un torneo che mancava da quasi 20 anni.

Intanto possiamo già dire che la formula del torneo di basket alle Olimpiadi 2024 prevede che siano le prime due di ciascun girone a qualificarsi ai quarti, insieme alle due migliori terze: la presenza del Sud Sudan ci fa ben sperare ma potrebbe anche essere una questione di differenza canestri, e la presenza di quel Team Usa può essere un problema. Va da sé che, probabilmente, ancora una volta le nostre sorti saranno legate alla partita contro la Serbia, ma come detto prima di qualunque cosa dovremo giocare e vincere il torneo Preolimpico di Porto Rico per poi concentrarci davvero sulle Olimpiadi 2024, sperando di timbrare la seconda partecipazione consecutiva ai Giochi.











