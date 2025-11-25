Sorteggio Mondiale 2026, come funziona e quando sarà: le 42 squadre qualificate più sei dai playoff verranno distribuite in 12 gruppi (25 novembre 2025)

SORTEGGIO MONDIALE 2026, AZZURRI IN BILICO

Sorteggio Mondiale 2026, come funziona e quando sarà. C’è già tanta attesa per la Coppa del Mondo per Nazionali che si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 per la prima volta in tre stati diversi ovvero Canada, Messico e Stati Uniti d’America.

Purtroppo la nostra Nazionale italiana non ha ancora strappato il pass per questa competizione e per la terza edizione di fila dovrà giocarsela ai playoff con due precedenti avversi ovvero i ko con Svezia e Macedonia rispettivamente per le edizioni di Russia 2018 e Qatar 2022.

Prima di addentrarci sul sorteggio vero e proprio, ricordiamo che l’Italia sarà impegnata in semifinale contro l’Irlanda del Nord in semifinale il 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo mentre l’eventuale finale sarà in trasferta sul campo della vincente tra Galles e Bosnia il 31 marzo. Ricordiamo che entrambe le partite sono in gara secca quindi niente andata e ritorno.

SORTEGGIO MONDIALE 2026, I GIRONI E LE FASCE

Sorteggio Mondiale 2026, come funziona e quando sarà. In attesa di capire quali saranno le ultime a qualificarsi tramite playoff, chi ha già ottenuto la qualificazione per la Coppa del Mondo dovrà segnarsi la data del 5 dicembre 2025.

Infatti in quella data, alle ore 12:00 locali di Washington D.C. ovvero le 18:00 in Italia, verranno sorteggiato i gironi dei Mondiali presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts, situato proprio nella capitale degli Stati Uniti.

Il format rinnovato viste le 48 squadre partecipanti, record per la Coppa del Mondo, vedrà dunque 12 giorni da 4 squadre che verrà distribuite a seconda delle fasce. In ognuno di questi gruppi non potranno esserci più di una squadra della stessa confederazione, ad eccezione della UEFA.

La prima fascia avrà oltre alle tre squadre ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti) anche altri top club come Spagna, i campioni in carica dell’Argentina, la Francia finalista del 2022, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio e Germania.

Importante postilla: le 4 nazionali con il ranking più alto verranno sorteggiate in percorsi opposti ovvero Argentina e Spagna più Francia e Inghilterra. Questo permetterà loro, se dovesse vincere il gruppo, di sfidarsi solamente in finale.

Continuando con la seconda fascia troveremo Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria e Austria. Nella terza fascia invece Norvegia (prima nel girone di qualificazione dell’Italia), Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita e Sudafrica.

E l’Italia eventualmente? Per gli Azzurri, nel caso del superamento del playoff dunque di vittoria contro Irlanda del Nord e Galles/Bosnia, ci sarà la quarta fascia che oltre alle già sicure Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti e Nuova Zelanda vedrà le quattro vincitrici dei rispettivi playoff in Europa più le altre due che usciranno fuori dal playoff FIFA.

Questo significa che alcuni gruppi avranno simbolicamente la lettera X presente tra le squadre che corrisponderà dunque alla vincitrice dei playoff A, B, C e D della zona europea e come detto altre due Nazionali del playoff FIFA. L’Italia lo ricordiamo sarà per forza in quarta fascia.