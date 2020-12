Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2022/ Diretta streaming video tv: occhio all’Italia

DIRETTA SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: OGGI L’EVENTO

Si accenderà oggi, lunedì 7 dicembre 2020 la diretta del sorteggio per i Mondiali del 2022, che si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre del 2022 in Qatar: la cerimonia che disegnerà i tabelloni di qualificazione avrà inizio alle ore 18.00 a Zurigo nella sede della FIFA e chiaramente vedrà protagonista l’Italia di Mancini. Dopo dunque le belle cose fatte vedere tra i confini europei con l’accesso anche alla Final four della Nations League, oggi gli azzurri conosceranno i loro prossimi avversari per le qualificazioni alla prossima manifestazione iridata e vi è dunque grande impazienza di scoprire con chi Mancini e i suoi dovranno lottarsi i 13 pass che valgono il tabellone finale, messi in palio tra le 55 federazioni della UEFA aventi diritto. Il sorteggio di Zurigo sarà dunque un primo passo fino all’edizione 2022 dei Mondiali in Qatar e le sorti della nazionali saranno metaforicamente nelle mani di Rafael Van Der Vaart come di Daniele De Rossi, a cui spetterà oggi il compito di Pescara le palline degli abbinamenti.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA CERIMONIA

Ricordiamo che la diretta del sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali 2022 per le squadre europee avrà inizio alle ore 18.00 e sarà visibile in diretta tv sulle principali tv italiane. Pure sarà garantita la diretta streaming video della cerimonia di Zurigo anche sul sito ufficiale della FIFA.com, oltre che sui principali portali sportivi.

DIRETTA SORTEGGIO MONDIALI 2022: COME FUNZIONA

Nella trepidante attesa di dare il via alla diretta del Sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali 2022, per le nazionali facenti parte della UEFA, ecco che sarà bene andare a esaminare da vicino il funzionamento di tale cerimonia, che ricordiamo avrà inizio solo alle ore 18.00 a Zurigo. Come abbiamo accennato prima sono 55 le nazionali del continente europeo ad aver diritto di mettere il proprio nome nell’urna: queste sono state divise in sei fasce, con le prime cinque composte da 6 squadre e l’ultima solo da cinque. Le squadre verranno dunque divise in dieci gruppi: cinque gironi da cinque squadre (gruppi A-E) e cinque gironi da sei (gruppi F-J). Il sorteggio dunque avrà inizio con le nazionali nella fascia 1, per poi proseguire fino all’ultima fascia: in pratica si arriverà ad avere in ogni gruppo composto da 6 squadre, una nazionale per ciascuna fascia, e in quello composto da 5 squadre, una squadra da ciascuna delle prime cinque urne. Come spesso accade vi saranno però delle limitazioni (la cui osservanza verrà applicata tramite computer), per ragioni politiche, geografica o organizzative.

