Sorteggio qualificazioni Mondiali donne 2023/ Diretta streaming video, Italia con…

DIRETTA SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI DONNE 2023: CON CHI L’ITALIA?

Il sorteggio delle qualificazioni Mondiali 2023 di calcio femminile avrà luogo alle ore 13:30 di venerdì 30 aprile: scopriremo dunque quali saranno le avversarie dell’Italia nella corsa ai pass per la fase finale che si terrà appunto tra due anni in Australia e Nuova Zelanda. È un momento importante per le azzurre che, reduci dalla qualificazione strappata per i prossimi Europei, spera di tornare ad alzare la voce in Coppa del Mondo, perché ricordiamo bene l’epopea di due anni fa che si era conclusa con un quarto di finale a suo modo storico.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Italia ok!

Ci aveva eliminate l’Olanda ma avevamo fatto il nostro; ora quel gruppo, che è rimasto sostanzialmente invariato, ci riprova ma dovrà necessariamente passare da queste partite di qualificazione, che ci terranno impegnate dal prossimo settembre a quello 2022. Un anno, con la speranza ovviamente di vincere il nostro girone: in caso contrario, dovremmo andare agli spareggi e qui la cosa rischierebbe di farsi lunga e complessa. Ad ogni modo, non ci resta che aspettare la diretta del sorteggio delle qualificazioni Mondiali 2023 per scoprire quali avversarie toccheranno all’Italia.

Diretta/ Germania Macedonia del Nord (risultato finale 1-2): Elmas firma l'impresa!

DIRETTA SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI DONNE 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA CERIMIONIA

Ricordiamo che, salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv del sorteggio delle qualificazioni Mondiali 2023 non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione; è possibile che Sky Sport 24 (numero 200 del decoder, riservato agli abbonati) faccia qualche incursione per commentare la cerimonia nel corso dei suoi notiziari e approfondimenti, mentre l’appuntamento per tutti sarà quello con la diretta streaming video, accedendo liberamente al sito ufficiale www.uefa.com che trasmetterà l’evento.

DIRETTA/ Irlanda del Nord Bulgaria (risultato finale 0-0): niente gol a Windsor Park

DIRETTA SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI DONNE 2023: IL CONTESTO

Mentre aspettiamo la cerimonia, possiamo dire che il sorteggio delle qualificazioni Mondiali donne 2023 ha diviso le nazionali in sei fasce, secondo il ranking Uefa: la sesta fascia comprende solo sei nazionali (ce ne sono nove nelle altre) che saranno sorteggiate nei gironi da D a I, che dunque avranno squadre in più e di conseguenza anche più partite da disputare. L’Italia, fortunatamente, è una delle teste di serie: questo significa che eviterà le big europee, vale a dire Olanda (argento in carica), Svezia, Francia, Inghilterra e Spagna ma anche la Norvegia e quella Danimarca che ci ha superate nel girone delle qualificazioni agli Europei. Come avversarie potremmo pescare allora il Belgio o la Russia dalla prima fascia, poi sulla carta tutte nazionali abbordabili; certo questo è possibile anche al fatto che il nostro livello sia cresciuto parecchio negli ultimi anni, ma l’importante sarà comunque vincere il girone per evitare brutte sorprese. Tra poco allora scopriremo contro chi l’Italia di Milena Bertolini dovrà giocare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA