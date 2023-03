Sorteggio quarti di Champions League, quando ci sono?/ Date, info e dove vederlo

Quando ci sarà il sorteggio dei quarti di finale di Champions League? Il quadro è ormai completo dopo che l’Inter ha superato il turno così come il Manchester City. La compagine allenata da Simone Inzaghi ha pareggiato zero a zero contro il Porto, strappando con le unghie il pass per il turno successivo, mentre i Citizens hanno travolto sette a zero, come prevedibile, i tedeschi del Lipsia.

A questo punto bisognerà attendere le ultime due sfide in programma stasera, leggasi il Napoli, impegnato al Maradona contro l’Eintracht di Francoforte dopo il due a zero in trasferta di due settimane fa, e il Real Madrid, che invece affronterà al Bernabeu il Liverpool dopo la straordinaria vittoria ad Anfield Road per cinque a due. La domanda torna quindi attuale: quando ci sarà il sorteggio dei quarti di finale di Champions League? La data da segnarsi in rosso sul calendario sarà quella di venerdì prossimo, 17 marzo 2023, quando dalle ore 12:00, in diretta da Nyon, scatterà appunto l’estrazione degli accoppiamenti, evento che sarà trasmesso come sempre in diretta streaming sul sito della Uefa, ma anche in tv sul Canale 20 di Mediaset e in diretta su Sky Sport e NOW.

SORTEGGIO QUARTI DI CHAMPIONS, LE SQUADRE ATTUALMENTE QUALIFICATE

Attualmente sono già qualificate Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Manchester City oltre a Inter e Milan, e durante il sorteggio emergerà il tabellone finale della manifestazione di conseguenza si potranno già anticipare eventuali accoppiamenti per le semifinali e per la finalissima. Ricordiamo che il sorteggio dei quarti di finale di Champions League non prevede paletti visto che non vi sono teste di serie e si potranno dare vita a sfide fra le squadre della stessa nazione o che si sono già incontrate nella fase a gironi.

I quarti di finale si giocheranno l’11 e il 12 aprile, nonché il 18 e il 19 per il ritorno, mentre le semifinali si terranno il 9/10 e 16/17 maggio, prima della finalissima prevista sabato 10 giugno. Ricordiamo infine che non sarà più valida la regola dei gol in trasferta, abolita a inizio stagione 2021-2022.

