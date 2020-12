Sorteggio sedicesimi Europa League/ Diretta streaming video tv: il tabellone

La diretta del sorteggio dei sedicesimi di Europa League 2020-2021 è in programma oggi lunedì 14 dicembre presso la sede Uefa di Nyon alle ore 13.00. Sono 32 le squadre che entrano a far parte dell’affollata urna del sorteggio dei sedicesimi di Europa League; la formula del sorteggio rimane la stessa di anno in anno, dunque sono previste due sfide ad eliminazione diretta con il divieto di incrociarsi per le squadre che facciano parte della stessa nazione o che si siano già affrontate nella fase a gironi. Alle 24 qualificate dai gruppi di Europa League si sono aggiunte come di consueto le otto arrivate dalla Champions League; piatto ricco anche per quanto riguarda l’Italia perché le nostre rappresentanti sono ancora tutte in corsa: il Napoli ha ottenuto giovedì scorso la qualificazione e si è preso il primo posto, come anche il Milan, mentre il primato del gruppo era già certo per la Roma. Ricordiamo allora tutte le squadre che sono coinvolte nella diretta del sorteggio dei sedicesimi di Europa League: teste di serie Ajax, Arsenal, Bayer Leverkusen, Bruges, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Leicester, Manchester United, Milan, Napoli, Psv Eindhoven, Rangers Glasgow, Roma, Shakhtar Donetsk, Tottenham e Villarreal; non teste di serie Anversa, Benfica, Dinamo Kiev, Granada, Krasnodar, Lille, Maccabi Tel Aviv, Molde, Olympiacos, Real Sociedad, Salisburgo, Slavia Praga, Sporting Braga, Stella Rossa, Wolfsberger e Young Boys.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

La diretta tv del sorteggio dei sedicesimi di Europa League è disponibile con una ottima copertura mediatica. L’appuntamento sarà infatti innanzitutto sui canali di Sky Sport per gli utenti abbonati alla piattaforma satellitare, inoltre ci sarà la diretta anche su Eurosport, il canale tematico disponibile sia agli abbonati Sky sia agli abbonati DAZN. Molteplici dunque saranno le possibilità anche per la diretta streaming video, che sarà disponibile tramite Sky Go oppure Eurosport Player, oltre che attraverso il sito ufficiale della Uefa, all’indirizzo www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: LE ITALIANE

Nella diretta del sorteggio dei sedicesimi di Europa League sono dunque tre le squadre italiane coinvolte. Pur con cammini assai diversi, Milan, Napoli e Roma sono riuscite tutte a qualificarsi, per di più con il primo posto nel girone che dovrebbe garantire qualche vantaggio nel sorteggio, evitando le altre teste di serie. In copertina la Roma, che ha guidato fin dalle prime giornate in modo autorevole il girone A, assicurandosi la qualificazione già dopo quattro giornate e il primato nel turno successivo, concedendosi una “passeggiata” in Bulgaria nel’ultima giornata. Il Milan era partito fortissimo, poi ha subito una brutta sconfitta casalinga contro il Lille dalla quale però i rossoneri hanno saputo riprendersi subito e si sono qualificati con un turno d’anticipo, poi all’ultima giornata si è materializzato pure il primo posto, grazie alla vittoria a Praga e alla sconfitta dei francesi contro il Celtic. Il Napoli ha dovuto soffrire invece un po’ di più, perché la sconfitta casalinga contro l’Az Alkmaar ha messo più in salita la strada dei partenopei, ma alla fine pure Gennaro Gattuso ha vinto il suo girone: l’Italia si presenta alla diretta del sorteggio dei sedicesimi di Europa League con un terzetto di squadre davvero agguerrito.

