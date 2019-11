Sorteggio spareggi Euro 2020/ Oggi quattro gironi playoff: tabellone e procedura

Sorteggio degli spareggi di Uefa Euro 2020 oggi: dalle 12 scopriremo i quattro gironi dei playoff di Nations League che determineranno le ultime quattro nazionali ammesse alla fase finale del prossimo Europeo. Ci sono 20 squadre che sono già certe di prendere parte alla fase finale, tra cui l’Italia di Roberto Mancini, ma il quadro di tutte le qualificate non è completo. Mancano appunto le quattro squadre che conquisteranno il pass per Euro 2020 con gli spareggi definiti dall’ultima edizione della Nations League. Oggi verranno decisi tramite sorteggio i quattro gruppi degli spareggi. La squadra classificata più in alto giocherà in casa contro la quarta, invece le nazionali classificate al secondo e terzo posto si sfideranno nell’altra semifinale (in casa della seconda). La sede della finale di ciascun playoff sarà poi determinata con un altro sorteggio. Le semifinali comunque si giocheranno il 26 marzo, le finali invece il 31 marzo. E sarà quello il giorno in cui sapremo quali sono tutte le squadre partecipanti al prossimo Europeo.

SORTEGGIO SPAREGGI EURO 2020, OGGI QUATTRO GIRONI PLAYOFF

Passiamo ai gruppi degli spareggi. In quello A dei playoff oltre all’Islanda ci saranno tre squadre tra Bulgaria, Israele, Ungheria e Romania. Una di queste, tramite sorteggio, giocherà nel gruppo C di playoff con Scozia, Norvegia e Serbia. Invece è già sicura la composizione degli altri due raggruppamenti playfoff. Infatti nel girone B ci saranno Bosnia, Slovacchia, Irlanda e Irlanda del Nord. In quello D invece Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo e Bielorussia. Quindi un sorteggio determinerà la composizione del Percorso C, mentre il Percorso A sarà completato con le rimanenti squadre. Ma entriamo nello specifico della procedura, in base a quanto chiarito in maniera ufficiale dalla Uefa con il prospetto che potete visualizzare cliccando qui. Gli spareggi, da disputarsi a marzo 2020, prevedono semifinali in gara unica e finali. Così si assegneranno gli ultimi quattro posti disponibili per Uefa Euro 2020, mentre gli altri 20 spettano alle prime due classificate nei 10 gironi delle normali qualificazioni.

SORTEGGIO SPAREGGI EURO 2020, TABELLONE E PROCEDURA

Per il percorso D è previsto un sorteggio per determinare solo quale vincitrice delle semifinali giocherà la finale in casa. Le semifinali sono le seguenti: Georgia-Bielorussia (1-4) e Macedonia del Nord-Kosovo (2-3). Passiamo al percorso C. Le tre vincitrici dei gironi della Lega C sono confermate e giocheranno le seguenti semifinali: Scozia-(squadra da sorteggiare) (1-4) e Norvegia-Serbia (2-3). È previsto un sorteggio per determinare la squadra che completerà il Percorso C tra Bulgaria, Israele, Ungheria e Romania. Inoltre, è previsto un sorteggio per determinare quale vincitrice delle semifinali giocherà la finale in casa. Passiamo al percorso B. È previsto un sorteggio per determinare solo quale vincitrice delle semifinali giocherà la finale in casa. Le semifinali sono le seguenti: Bosnia-Irlanda del Nord (1-4) e Slovacchia-Repubblica d’Irlanda (2-3). Infine, il percorso A, con l’Islanda unica confermata. Le rimanenti tre squadre della Lega C (Bulgaria, Ungheria, Israele e Romania) verranno assegnate al Percorso A per completare gli abbinamenti delle semifinali in ordine di classifica.



