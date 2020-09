Sorteggio tabellone Coppa Italia 2021/ Accoppiamenti, date: Roma Lazio in semifinale?

Il sorteggio del tabellone di Coppa Italia 2020-2021 è già storia: i match di primo turno si terranno il 23 settembre, ma soprattutto l’attesa riguardava il potenziale cammino delle big. Che, come sappiamo, entreranno in gioco dagli ottavi di finale: questo almeno riguarda le prime otto dell’ultimo campionato, e allora scopriamo che potrebbe esserci un interessantissimo derby della capitale tra Roma e Lazio. Le due squadre romane sono nello stesso lato del tabellone del Napoli: i partenopei sono campioni in carica, e all’esordio negli ottavi di finale potrebbero trovarsi di fronte il Benevento in un interessante derby campano, e un incrocio tra Gennaro Gattuso e Filippo Inzaghi che per 11 anni sono stati compagni nel Milan, vincendo insieme il Mondiale. Va male invece alla Lazio: nei quarti Simone Inzaghi avrebbe eventualmente una sfida contro l’Atalanta, già battuta in finale nel 2019 ma oggi squadra ancora più tosta di allora. CLICCA QUI PER IL TABELLONE DI COPPA ITALIA 2020-2021

SORTEGGIO TABELLONE COPPA ITALIA 2020-2021

Il sorteggio del tabellone di Coppa Italia 2020-2021 ci presenta poi l’altro lato: quello in cui troviamo Milan e Inter, e addirittura il derby della Madonnina riguarderebbe i quarti di finale. A quel punto, la squadra che dovesse averla vinta giocherebbe la semifinale contro la Juventus: cosa che al Milan è capitata nell’ultima edizione ma anche nel 2012 (anno in cui Antonio Conte aveva raggiunto la finale), Andrea Pirlo invece potrebbe aprire la sua esperienza di allenatore in questo torneo contro il Genoa e poi avere nei quarti il Sassuolo. Dunque, possiamo già notare che sono possibili finali come Juventus Roma, Juventus Napoli o Milan Napoli e Inter Roma, insomma comunque avremmo sempre delle grandi sfide e adesso non resterà che vedere quello che succederà quando si inizierà a giocare, ricordando che per le big bisognerà comunque aspettare che sia gennaio.



