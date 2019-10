Sosia della sposa cadavere di Angelina Jolie arrestata/ “Ha insultato simboli islam”

Famosa per essersi sottoposta a cinquanta interventi chirurgici per diventare la sosia della sposa cadavere di Angelina Jolie – anche se non è chiaro se si tratti di una leggenda metropolitana o meno, con l’ausilio di ritocchi digitali – Sahar Tabar è stata arrestata. Secondo quanto riporta BBC News, la star di Instagram sarebbe stata fermata dalle autorità iraniane per i reati di blasfemia e istigazione alla violenza, nonché acquisizione illegale di proprietà, insulto al codice di abbigliamento dell’Iran e incoraggiamento dei giovani a commettere atti di corruzione. Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli della vicenda, se non quelli già citati diffusi dalle agenzie di stampa locali, ma sembrerebbe che il suo profilo Instagram sia stato chiuso. E non sarebbe la prima volta: sono già numerosi i casi di influencer e blogger di moda arrestati per le attività sul web…

SOSIA DELLA SPOSA CADAVERE DI ANGELINA JOLIE E’ STATA ARRESTATA

Attesi nuovi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul caso di Sahar Tabar, con la 22enne che è salita agli onori della cronaca proprio grazie ai social network: le foto della sua trasformazione – vera o falsa che sia – in sosia della sposa cadavere interpretata da Angelina Jolie nel film di Tim Burton hanno fatto il giro del web ed hanno acceso un grande dibattito sulla chirurgia estetica. La giovane iraniana è stata ritratta con guance infossate, sorriso gonfio e naso arricciato, raccogliendo tantissimi follower specialmente su Instagram. Resta da capire se la censura iraniana abbia colpito ancora o se si tratti di una fake news, anche se i principali quotidiani internazionali non hanno dubbi: Sahar Tabar è stata arrestata e, visti i capi d’accusa (soprattutto quelli relativi agli insulti ai simboli islamici), rischia anche grosso…

