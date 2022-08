Sospensione mutuo/ Stop alle rate della prima casa 2022: chi può aderire

Anche per il 2022 è possibile richiedere la sospensione del mutuo della prima casa. Tale agevolazione vale esclusivamente per una cerchia ristretta di cittadini. La possibilità è stata fornita grazie al Fondo di Solidarietà Gasparrini.

Di seguito, vedremo chi ha la possibilità di poter sospendere il pagamento del mutuo (per un massimo e non oltre 18 mensilità) per la prima casa.

Sospensione mutuo prima casa 2022: chi può farne richiesta

La sospensione del mutuo della prima casa è stata prorogata fino al 31 dicembre del 2022. Per poter accedere all’agevolazione è necessario esser in possesso di determinati requisiti (tra essi, non c’è alcuna restrizione rispetto al proprio reddito annuo ISEE).

A tale proroga, possono accedervi i suddetti beneficiari:

Liberi professionisti e lavoratori autonomi : i possessori di partita IVA che nel trimestre successivo alla data del 21 febbraio del 2020 hanno registrato un fatturato del -33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

: i possessori di partita IVA che nel trimestre successivo alla data del 21 febbraio del 2020 hanno registrato un fatturato del -33% rispetto allo stesso periodo del 2019. Per chi ha acceso un mutuo superiore a 400 mila euro .

. Contraenti di un mutuo con sottoscrizione al fondo di garanzia per i mutui prima casa .

. Cooperative edilizie a proprietà indivisa che hanno erogato dei mutui ipotecari.

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto e stabilito di attuare tale proroga della sospensione del mutuo per la prima casa, in vista del carovita e delle notevoli difficoltà economiche riscontrate durante il periodo e post anno, vissuto durante la pandemia da Coronavirus.

Il Covid 19 ha messo in ginocchio molte piccole e grandi imprese, ma a maggior regione i liberi professionisti e autonomi che hanno dovuto affrontare spese esorbitanti senza percepire un euro o in alcuni casi, perdendo una grossa fetta di fatturato.

Infatti, proprio per coloro che hanno fatturato il 33% in meno rispetto al 2019, potranno godere della possibilità di sospendere il pagamento del mutuo della prima casa, per un periodo massimo di un anno e 6 mesi, in massimo due periodi (non di più) separati.











