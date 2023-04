Sospensione rate mutuo 2023/ Consap preoccupato: nuovi rialzo a marzo (556 domande)

Consap fa sapere, che la sospensione delle rate di un mutuo nel 2023, è nuovamente in crescita. Sempre più famiglie italiane – prese dalla crisi economica di quest’anno – si ritrovano a non riuscire ad arrivare a fine mese, con costi, rialzi e inflazione alle stelle, è facile crederlo.

La società controllata dal Ministero delle Economia e delle Finanze, ha detto inoltre, che dall’inizio dell’anno le richieste di mettere in stand-by le rate dei mutui, sono aumentate a dismisura. Soltanto nel mese di marzo 2023, le nuove domande ammontano a 556.

SPY FINANZA/ La valanga alle porte di Europa e Italia (nel silenzio dei media)

Sospensione rate mutuo 2023: cosa accade al mattone?

La richiesta di sospensione delle rate di un mutuo del 2023, non è dettata dalla crisi del mattone o dai prezzi troppo alti (o meglio, in alcuni casi lo è la causa, ma non del tutto), ma soprattutto dai tassi alti di inflazione e da quello che è accaduto post pandemia da Covid–19.

BANCO BPM-UNICREDIT/ La fusione che piace al mercato (ma non al Governo)

Consap stessa, spiega che questo aumento “improvviso”, è dovuto a quanto scritto:

«Dopo una significativa flessione, registrata da giugno 2022, dovuta al ripristino del criterio di ammortamento biennale in luogo di quello annuale, da settembre dello stesso anno si è osservato un aumento sensibile del ricorso allo strumento con un numero di domande quasi raddoppiate nel mese di marzo 2023 (numero 526 contro le 228 di settembre 2022)».

Ed ecco che qui si scova il vero problema: rincari energetici e debiti a parte, le famiglie italiane soffrono dal mese di settembre scorso (2022), quando la Banca Centrale Europea, allo scopo di allentare l’inflazione, ha causato l’effetto boomerang: causando un aumento delle rate dei mutui.

ACCORDO UNICREDIT E RETE ITS ITALIA/ Per rafforzare il sistema nazionale degli Istituti Tecnologici Superiori

La Legge di Bilancio ha concesso già dagli scorsi anni, la possibilità di richiedere la sospensione delle rate di un mutuo del 2023, fino a massimo 18 mesi. Tale opportunità, viene concessa sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi, che possano dimostrare di aver avuto un forte calo a discapito della situazione economica del suo nucleo familiare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA