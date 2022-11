Sospensione reddito di cittadinanza/ Nuove multe e novità in arrivo, cosa cambia?

La Lega è al lavoro per la sospensione del reddito di cittadinanza e dell’assegno unico per le famiglie in determinate condizioni. Il sottosegretario della Giustizia, Andrea Ostellari, ha annunciato che la Lega presenterà il disegno di legge già precedente proposto che riguarda il reddito di cittadinanza e l’Assegno Unico.

In maniera più specifica il partito di Matteo Salvini, si è posto come obiettivo quello di contrastare il fenomeno delle baby gang affidando i minori ai lavori socialmente utili, ma non solo il testo prevede anche una sospensione dei benefici sociali per i genitori quali appunto il reddito di cittadinanza e l’Assegno Unico.

Abolire il reddito di cittadinanza non è sufficiente, ecco la nuova proposta della Lega.

Sospensione reddito di cittadinanza: la possibile soluzione per contrastare le baby gang

La sospensione del reddito di cittadinanza potrebbe essere associate a delle possibili misure nei confronti dei minori, per contrastare le baby gang, nel testo si prevede anche che l’autorità di pubblica sicurezza preveda nei confronti dei genitori l’applicazione di una sanzione amministrativa che va dai 200 ai 1000 euro. per non aver assolto gli obblighi educativi e la giusta sorveglianza del minore.

Ma non solo, la Lega, vuole aumentare la multa a 1000 euro per i genitori di tutti quei ragazzi che non frequentano la scuola, sospendendo inoltre il beneficio del reddito di cittadinanza.

Salvini afferma: “è un messaggio per tutte le famiglie, responsabili di non aver vigilato e non aver provveduto all’obbligo di istruzione e mi pare un provvedimento di buon senso“.

D’altronde, il benefit sociale doveva essere un’agevolazione per chi non trova un lavoro nell’immediato, e allo stesso tempo potrebbe usufruire di un contributo economico per sostentare sé stesso e la sua famiglia. Il Governo Meloni ben presto potrebbe trovare un’alternativa al RdC, consentendo il suo ottenimento solo a coloro non sufficientemente autonomi per lavorare.











